EEUU asegura que China puede destruir todos sus portaaviones en solo 20 minutos

"Estados Unidos pierde contra China en todos los juegos de guerra simulados por el Pentágono". Son las palabras de su jefe, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth. En una rara admisión, Hegseth apuntó a los misiles hipersónicos de Pekín que, según informes de los militares norteamericanos, pueden destruir todos los portaaviones estadounidenses en sólo 20 minutos.