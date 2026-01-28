edición general
20 meneos
81 clics
EEUU asegura que China puede destruir todos sus portaaviones en solo 20 minutos

EEUU asegura que China puede destruir todos sus portaaviones en solo 20 minutos

"Estados Unidos pierde contra China en todos los juegos de guerra simulados por el Pentágono". Son las palabras de su jefe, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth. En una rara admisión, Hegseth apuntó a los misiles hipersónicos de Pekín que, según informes de los militares norteamericanos, pueden destruir todos los portaaviones estadounidenses en sólo 20 minutos.

| etiquetas: eeuu , china , portaaviones
17 3 0 K 284 actualidad
15 comentarios
17 3 0 K 284 actualidad
Gry #4 Gry
Blablabla Los EEUU y China no van a pegarse, ambos tienen nukes y el riesgo es demasiado alto.

Un escenario más probable es una guerra proxi utilizando Taiwan o Japón pero no parecen estar por la labor.
3 K 59
Alakrán_ #7 Alakrán_
#4 Por eso mismo en caso de invasión de Taiwán por parte de China, EEUU no va a tomar acciones militares contra China.
0 K 11
#3 Kuruñes3.0
Si lo dicen así fijo que es mentira.
3 K 53
#5 Grahml
#3 Exacto.

Hegseth ha estado a punto de ser eliminado por Trump, y ahora que Trump está jodido entre el Goebbels calvo y la mataperros, se quiere asignar medallas para justificar incremento de fuerza desmedida, léase, armamento nuclear .

Hegseth quiere echar un cable a Trump distrayendo al personal y que olviden que estos nazis han mandado a matones donde gobiernan los demócratas para ejecutar públicamente a ciudadanos inocentes.

A ese ni caso.
1 K 32
#6 esbrutafio
#3 Durante la Guerra Fría EE. UU. exageraba por sistema las capacidades militares de su rival para justificar aumento de presupuestos militares.
2 K 43
#10 sisi *
#3 Probablemente lo es. Parado un portaviones es un blanco facil, pero en movimiento es otra historia. Y los portaviones se mueven muy rapido, y no van anunciando su posicion precisamente.
Y los misiles hipersonicos, no son buenos con objetivos moviles
0 K 10
Veelicus #12 Veelicus
#10 Los satelites chinos seguro que saben perfectamente donde estan los portaviones de EEUU, no estamos hablando de togo, estamos hablando de China.
galaxiamilitar.es/los-misiles-chinos-df-21d-y-df-26b-son-capaces-de-hu
0 K 12
Veelicus #8 Veelicus
Lo que quieren es mas dinero, eso esta claro, también que cerca de China los chinos tienen ventaja
2 K 37
timeout #13 timeout
Y para el resto del mundo es un problema ... ¿por?
1 K 26
taSanás #9 taSanás
eso es lo que dicen los militares, lo que oye el congreso es "bla bla bla dame más dinero, bla, bla, bla, más dinero, bla bla bla"
1 K 25
rogerius #1 rogerius *
En consecuencia EEUU usará directamente el botón rojo. O eso quieren que pensemos. :palm:
0 K 13
alehopio #2 alehopio
Lo que quieren es presupuesto para sus nuevos desarrollos militares, pero se han topado con el límite de las tierras raras y por eso necesitan controlar Groenlandia

www.meneame.net/story/secretario-estado-ee-uu-planea-reunirse-funciona
0 K 12
EvilPreacher #11 EvilPreacher
Afortunadamente China se hundirá y su burbuja inmobiliaria explotará en menos de 10 minutos, por lo tanto, tienen 10 minutos de ventaja.
0 K 10
EldelaPepi #14 EldelaPepi
Los portaaviones están obsoletos desde que pueden ser atacados por 200 drones al mismo tiempo, que no cuestan ni la milésima parte que una de esas monstruosidades flotantes.
0 K 9
#15 Emotivo
Osea, que con disparar un periódico sensacionalista se carga todo los barquitos. Vaya tela.
0 K 7

menéame