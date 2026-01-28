EEUU asegura que China puede destruir todos sus portaaviones en solo 20 minutos

"Estados Unidos pierde contra China en todos los juegos de guerra simulados por el Pentágono". Son las palabras de su jefe, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth. En una rara admisión, Hegseth apuntó a los misiles hipersónicos de Pekín que, según informes de los militares norteamericanos, pueden destruir todos los portaaviones estadounidenses en sólo 20 minutos.
Un escenario más probable es una guerra proxi utilizando Taiwan o Japón pero no parecen estar por la labor.
Hegseth ha estado a punto de ser eliminado por Trump, y ahora que Trump está jodido entre el Goebbels calvo y la mataperros, se quiere asignar medallas para justificar incremento de fuerza desmedida, léase, armamento nuclear .
Hegseth quiere echar un cable a Trump distrayendo al personal y que olviden que estos nazis han mandado a matones donde gobiernan los demócratas para ejecutar públicamente a ciudadanos inocentes.
A ese ni caso.
Y los misiles hipersonicos, no son buenos con objetivos moviles
