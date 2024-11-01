·
5
meneos
24
clics
EE.UU. planea un portal en línea para eludir las prohibiciones de contenidos en Europa y otros países
Los funcionarios debatieron la inclusión de una función VPN. El sitio se alojará en "freedom.gov".
|
etiquetas
:
trump
,
vpn
5
0
1
K
74
actualidad
8 comentarios
#2
DayOfTheTentacle
Uhmmm
A nivel técnico tiene sentido, a nivel legal ya...
Y que depende lo que diga Tebas.
2
K
42
#3
SeñorPresunciones
#2
Te apuesto lo que sea a que Tebas por esto dilata el ojal todo lo que haga falta.
2
K
35
#5
DayOfTheTentacle
#3
ojalá ganes
1
K
22
#6
SeñorPresunciones
#5
0
K
12
#1
Herumel
Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos,
un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas.
2
K
36
#7
aPedirAlMetro
*
#1
Los bloqueos de la UE son malos, no como los de USA que son buenos...
In the USA, 41 Internet resources related to the special services of the Russian Federation will be blocked
babel.ua/en/news/111421-in-the-usa-41-internet-resources-related-to-th
The US has blocked 32 fake sites with Russian propaganda
news.online.ua/en/the-us-has-blocked-32-fake-sites-with-russian-propag
0
K
9
#4
arreglenenlacemagico
bueno veremos porque alli tambien hay juicio a la redes sociales
0
K
8
#8
Panko
Pero que puta mierda es esta? Pero que puta mierda de página es eso? Mi CBM64 es capaz de hacerlo mejor...
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
