edición general
4 meneos
12 clics
EE. UU. evalúa prohibir los routers TP-Link por vínculos con China

EE. UU. evalúa prohibir los routers TP-Link por vínculos con China

Hay algunas agencias del gobierno estadounidense que están analizando la posibilidad de prohibir los routers de TP-Link en todo el país. Según estas fuentes, el Departamento de Comercio estaría considerando iniciar un proceso formal de prohibición, con el apoyo de otras agencias federales. La medida responde a preocupaciones sobre la seguridad nacional y a los vínculos históricos de TP-Link con China, un tema que ya fue objeto de investigación en el pasado.

| etiquetas: eeuu , prohibición , tp-link , china
3 1 0 K 54 tecnología
6 comentarios
3 1 0 K 54 tecnología
woody_alien #3 woody_alien
los vínculos históricos de TP-Link con China, un tema que ya fue objeto de investigación en el pasado.

Ah, es por los vínculos históricos, no porque Cisco se esté yendo a la mierda. Libre mercado el que tengo aquí colgado, si por vínculos históricos fuera Tesla, Space-X, etc son de un sudafricano del apartheid y la NASA son cosas nazis que vuelan haciendo Braun!, Braun!. Claro que es posible que estos sean vínculos históricos buenos.
8 K 107
Gry #1 Gry
La noticia viene de este artículo en el Washington Post: www.washingtonpost.com/technology/2025/10/30/tp-link-proposed-ban-comm
0 K 16
elgranpilaf #5 elgranpilaf
Este es el año de Linux en EEUU
0 K 10
pedrobotero #2 pedrobotero
Y el Windows... no lo van a prohibir???
0 K 10
Gry #4 Gry
#2 En China estaban trabajando en prohibir procesadores Intel, AMD y Windows en ordenadores gubernamentales: www.reuters.com/world/china/china-blocks-use-intel-amd-chips-governmen
0 K 16
#6 Mosquitón
Apple no fabrica sus cacharros en China? También los van a prohibir?
0 K 7

menéame