EE. UU. evalúa prohibir los routers TP-Link por vínculos con China

Hay algunas agencias del gobierno estadounidense que están analizando la posibilidad de prohibir los routers de TP-Link en todo el país. Según estas fuentes, el Departamento de Comercio estaría considerando iniciar un proceso formal de prohibición, con el apoyo de otras agencias federales. La medida responde a preocupaciones sobre la seguridad nacional y a los vínculos históricos de TP-Link con China, un tema que ya fue objeto de investigación en el pasado.