EE. UU. evalúa prohibir los routers TP-Link por vínculos con China

Hay algunas agencias del gobierno estadounidense que están analizando la posibilidad de prohibir los routers de TP-Link en todo el país. Según estas fuentes, el Departamento de Comercio estaría considerando iniciar un proceso formal de prohibición, con el apoyo de otras agencias federales. La medida responde a preocupaciones sobre la seguridad nacional y a los vínculos históricos de TP-Link con China, un tema que ya fue objeto de investigación en el pasado.
Ah, es por los vínculos históricos, no porque Cisco se esté yendo a la mierda. Libre mercado el que tengo aquí colgado, si por vínculos históricos fuera Tesla, Space-X, etc son de un sudafricano del apartheid y la NASA son cosas nazis que vuelan haciendo Braun!, Braun!. Claro que es posible que estos sean vínculos históricos buenos.