EE.UU. derriba un dron iraní que se acercó al portaviones Lincoln en el mar Arábigo

El Ejército de EE.UU. interceptó un dron iraní que se acercó al portaviones Lincoln en el mar Arábigo, informó Reuters este martes citando fuentes. Según la agencia, el dron iraní Shahed-139 volaba hacia el portaviones y fue derribado por un avión de combate estadounidense F-35. Durante las últimas semanas las tensiones en Oriente Medio han incrementado por distintos reportes de una posible intervención de EE.UU. en Irán, acompañados de maniobras militares por parte de Washington en la región.