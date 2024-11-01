edición general
6 meneos
16 clics
EE.UU. derriba un dron iraní que se acercó al portaviones Lincoln en el mar Arábigo

EE.UU. derriba un dron iraní que se acercó al portaviones Lincoln en el mar Arábigo

El Ejército de EE.UU. interceptó un dron iraní que se acercó al portaviones Lincoln en el mar Arábigo, informó Reuters este martes citando fuentes. Según la agencia, el dron iraní Shahed-139 volaba hacia el portaviones y fue derribado por un avión de combate estadounidense F-35. Durante las últimas semanas las tensiones en Oriente Medio han incrementado por distintos reportes de una posible intervención de EE.UU. en Irán, acompañados de maniobras militares por parte de Washington en la región.

| etiquetas: dron , irán , portaviones lincoln
6 0 0 K 70 actualidad
10 comentarios
6 0 0 K 70 actualidad
Comentarios destacados:    
#4 angar300
Qué raro... un dron iraní volando cerca de Irán en el mar Arábigo. No tienen vergüenza estos iraníes...
2 K 27
#6 guillersk
#4 arábigo árabe, los iraníes son persas, asi que no tienen derecho


:troll:
1 K 20
Alakrán_ #8 Alakrán_
Mal negocio...

el dron iraní Shahed-139 volaba hacia el portaviones y fue derribado por un avión de combate estadounidense F-35
0 K 12
#1 Donlixo
Ya tienen "casus belli"...
0 K 6
#2 BurraPeideira_
#1 Si no lo necesitaron la última vez que atacaron Irán, no les hace falta esta...
5 K 68
makinavaja #3 makinavaja
#1 Ya no se preocupan de esas menudencias para la opinión pública, se la suda todo... xD xD
0 K 12
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#1 como si hiciera falta xD

Dirán que el Ayatolá es narcotraficante
1 K 15
Format_C #7 Format_C
#1 no no, eso son los iranies tirando a ver que pasa, si quisieran tiraban 200 y petaban el portaaviones
0 K 7
placeres #9 placeres
#7 Esto no es un buque sovietico con el radar estropeado y media tripulación de mili.. Ni con 200 drones colapsarían las defensas AEGIS que tiene el grupo de combate..

Otra cosa es que si no tienen alguna arma mágica tipo microondas o laser de larga vida, les saldrá muy caro los fuegos artificiales.
0 K 11
wata #10 wata
#9 Habrá que ver cómo se desenvuelve el portaaviones cuando le llegue un enjambre de drones
0 K 11

menéame