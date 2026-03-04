edición general
4 meneos
9 clics
Educación ampliará el tiempo lectivo para la asignatura de Religión en Primaria

Educación ampliará el tiempo lectivo para la asignatura de Religión en Primaria

La materia voluntaria ganará 45 minutos más semanales en primero o en segundo a costa de eliminar la enseñanza por proyectos

| etiquetas: religión , educación , valencia , pp
4 0 1 K 43 actualidad
5 comentarios
4 0 1 K 43 actualidad
#3 minossabe *
Los nombra el obispo y paga el contribuyente. Los negocietes de la iglesia...
3 K 53
yoma #1 yoma
Es un estado como el nuestro la religión debería estar fuera de las aulas.
2 K 40
#2 Barriales
Y capeas con picadores y banderilleros.
1 K 26
#4 laruladelnorte
En Bachillerato, otro de los cambios que se avecinan es la recuperación de la atención educativa para que el alumnado que no elija Religión pueda realizar "proyectos significativos", en lugar de marcharse a casa, un aspecto que, según el STEPV, no está regulado ni en el Real Decreto ni en ninguno otro lugar, y que "supone un secuestro del alumnado que no quiere impartir la asignatura de Religión, que no tendría que formar parte del currículo de la enseñanza, puesto que es una asignatura claramente adoctrinadora del alumnado",

Esa es la opción que te dan a elegir si no te sometes al rebaño y no entras por el aro... >:-(
0 K 10

menéame