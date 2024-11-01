edición general
"El edificio más feo de España" Las Torres Colón, el mito de un rascacielos maldito en Madrid

Incomprendidas desde su origen y discutidas en cada transformación, las Torres Colón han pasado de experimento radical a símbolo urbano siempre en conflicto con el gusto de su tiempo.

celyo #2 celyo
no tenía ni idea de esta historia, y mira que habré pasado por allí unas cua tas veces, pero no me había detrnido a contemplarlo.

Gracias #0
Benzo #5 Benzo
Hay unos cuantos edificios bastante más antiestéticos que este.
Kantinero #6 Kantinero
Más feo este  media
Niessuh #1 Niessuh *
A mi parecer la remodelación las ha mejorado. El "enchufe" era un mamotreto hortera.
Barney_77 #3 Barney_77
#1 A mi no me ha gustado nada nunca. Lo que si me parece curioso aunque unicamente anecdotico fue el metodo de construccion. Pero vamos que la final es un poco como todo lo relacionado con el arte, es mas importante causar una impresion o reaccion que dejar indiferente
Andreham #4 Andreham
No era el más feo la pirámide esa rara que tienen en Alicante?
