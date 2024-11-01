Edadismo laboral: la fecha de nacimiento se ha convertido en una barrera para el talento sénior

Cada vez es más difícil la búsqueda de empleo si superas los 45 años. Así se desprende de un intenso informe de Cruz Roja Española realizado con más de 900 personas. Más de la mitad de los mayores de 45 años sufren edadismo cuando se presentan a un puesto de trabajo. En un mercado laboral en constante transformación, España se enfrenta a un enemigo silencioso pero devastador para su tejido productivo y social: el edadismo laboral. Para poner el punto de mira en este problema, Cruz Roja Española ha elaborado un informe y una encuesta que, bajo