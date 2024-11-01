edición general
1 meneos
6 clics

¿A qué edad empezamos a ser personas maduras? Cómo la longevidad está cambiando el mapa vital

La longevidad, los cambios sociales y la neurociencia rompen la vida lineal: las etapas se alargan, se diversifican y exigen repensar el futuro vital.

| etiquetas: longevidad , etapas de la vida
1 0 0 K 11 ciencia
3 comentarios
1 0 0 K 11 ciencia
#1 Jacusse *
Me ha hecho acordar a los spacers de las novelas de Isaac Asimov.
0 K 11
Polarin #2 Polarin
Cuando has estado acojonado y a punto de perder la vida unas 7-8 veces.

Nadie que no haya estado a punto de perder su vida y se ha acojonado, es maduro/a.
0 K 9
Mangione #3 Mangione
Algunos/as no maduran en la puta vida, por viejos/as que se hagan.
0 K 6

menéame