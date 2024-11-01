Ecuatorianos en Estados Unidos luchan por conseguir chochos

Están a miles de kilómetros de distancia, pero el sabor no se negocia. El chocho, por ejemplo, es uno de los productos más complejos de conseguir. Su presencia es clave en la receta tradicional, pero no siempre está disponible en el mercado local. Esto obliga a buscar proveedores específicos o a planificar con anticipación.
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Luego a la noche me dará bastante sed, porque lo cierto es que estaban un poco saladitos de más. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga.
Mejor me callo
Supongo que en muchos otros también.
Lupin beans.