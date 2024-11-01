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Ecuatorianos en Estados Unidos luchan por conseguir chochos

Ecuatorianos en Estados Unidos luchan por conseguir chochos

Están a miles de kilómetros de distancia, pero el sabor no se negocia. El chocho, por ejemplo, es uno de los productos más complejos de conseguir. Su presencia es clave en la receta tradicional, pero no siempre está disponible en el mercado local. Esto obliga a buscar proveedores específicos o a planificar con anticipación.

| etiquetas: ecuador , chocho , lucha
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22 comentarios
11 2 1 K 117 actualidad
EsUnaPreguntaRetórica #21 EsUnaPreguntaRetórica
#17 Jamás los he probado en el norte. Y los altramuces tampoco.
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SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones
Siempre nos traes lo mejor #0 , si no existieses habría que inventarte !
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zuul #1 zuul
Sin comentarios
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JuanCarVen #7 JuanCarVen *
#1 Altramuces, que los hay hasta en el Mercadona.
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wildseven23 #11 wildseven23
#7 Los del Mercadona son una puta mierda, yo compro los chochitos en un puesto de encurtidos en el mercadillo y están que te mueres
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JuanCarVen #13 JuanCarVen
#11 Si lo resaltó para que se vea que es un producto común en España.
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wildseven23 #17 wildseven23
#13 Más por el sur, me temo. Hace como mil millones de años, entré en una tienda de encurtidos en una población norteña, pedí "chochitos" y la señora por poco llama a la policía :->
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#18 Robe7064
#7 Si son ecuatorianos, quizás no busquen el típico chocho eurasiático, sino uno andino. Sé que el eurasiático es tóxico y debe tratarse antes de comerlo, no sé cómo será el andino.
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Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
Pues yo me he comido un bote entero de ellos.

Luego a la noche me dará bastante sed, porque lo cierto es que estaban un poco saladitos de más. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga.
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Asimismov #9 Asimismov *
#6 la próxima lata que te comas lava los chochos con agua abundante para eliminar la salmuera de conservación.
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Golan_Trevize #10 Golan_Trevize
#9 Buena idea. Es que normalmente me gustan "naturales", pero luego pagas las consecuencias yendo al WC cincuenta veces por la noche.
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EsUnaPreguntaRetórica #22 EsUnaPreguntaRetórica
#10 Por que se peguen una duchita antes no dejan de ser naturales, pero te evitan las arcadas cuando los comes.
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#19 Mengüi
#6 En algunos bares de pueblo te ponen el platito de chochos, y un salero.
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#2 Albarkas
Eeeee.... E......
Mejor me callo xD
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#16 Robe7064
¿Serán blancos eurasiáticos o amarillos andinos?
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mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
En cambio, el mercado de culos es muy fluído. Lo peor de ser sodomizado por un Yanki es que nunca le ves la cara para poderle dar las gracias.
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madstur #8 madstur
En su hogar no hay lugar para añadidos. “Nada de conejos ni huevos. Ni de Easter”
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#5 NeuronaSur
Así estamos todos y no nos quejamos tanto!
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Rixx #14 Rixx
Los humanos llevamos luchando por conseguir chochos desde la noche de los tiempos :-D
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Solinvictus #15 Solinvictus *
En mi pueblo son chochos de vieja.
Supongo que en muchos otros también.
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#4 Rbbc
Y además en Semana Santa
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Nekobasu #20 Nekobasu
Cualquier mercadillo arabe, y en Memphis, en el culo del mundo, hay una dozena, tiene.
Lupin beans.
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menéame