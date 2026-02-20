Ecuador propone flexibilizar jornada laboral con hasta 12 horas

Uno de los cambios centrales es la posibilidad de redistribuir las 40 horas semanales en jornadas de hasta 10 horas diarias dentro de cinco días. Además, empleadores y trabajadores podrán acordar ampliar la jornada hasta un máximo de 12 horas por día, siempre que esas horas adicionales se compensen con más días de descanso y se mantenga la relación de cinco días de trabajo por dos de descanso. El Ministerio señala que la redistribución busca mejorar la eficiencia en el uso del tiempo, facilitar la conciliación familiar y promover empleo joven
Trabajar 12 horas tres días a la semana y medio día el jueves, y a pastar.
Pero claro, yo no tengo hijos — que yo sepa.
No news, god news.
Así que básicamente si les interesa no son buenas noticias para los curritos.
En la jugada no están pensando en que tú trabajarás 36 hrs en tres días, sino que el señor Noboa ( presidente ecuador y derechista a muerte) como le rechazaron en consulta popular el trabajo por horas, se le ha ocurrido está solución.
Me recuerds a la flexiguridad española para desmontar el sistema de desempleo.