edición general
6 meneos
8 clics
Ecuador propone flexibilizar jornada laboral con hasta 12 horas

Ecuador propone flexibilizar jornada laboral con hasta 12 horas

Uno de los cambios centrales es la posibilidad de redistribuir las 40 horas semanales en jornadas de hasta 10 horas diarias dentro de cinco días. Además, empleadores y trabajadores podrán acordar ampliar la jornada hasta un máximo de 12 horas por día, siempre que esas horas adicionales se compensen con más días de descanso y se mantenga la relación de cinco días de trabajo por dos de descanso. El Ministerio señala que la redistribución busca mejorar la eficiencia en el uso del tiempo, facilitar la conciliación familiar y promover empleo joven

| etiquetas: jornada laboral , 12 horas , horas extras
5 1 0 K 79 actualidad
8 comentarios
5 1 0 K 79 actualidad
pitercio #3 pitercio
Para facilitar la conciliación familiar... dijo el pavo sin ponerse colorado.
2 K 41
#5 Suleiman
Ahora van a ir cayendo unos a unos todos los países trumpistas...
0 K 13
#4 DatosOMientes
Si es flexibilizarla dentro de la semana y las horas semanales siguen siendo las mismas, yo firmo.
Trabajar 12 horas tres días a la semana y medio día el jueves, y a pastar.
Pero claro, yo no tengo hijos — que yo sepa.
0 K 13
Kasterot #8 Kasterot
#4 en ingles dicen.
No news, god news.
Así que básicamente si les interesa no son buenas noticias para los curritos.
En la jugada no están pensando en que tú trabajarás 36 hrs en tres días, sino que el señor Noboa ( presidente ecuador y derechista a muerte) como le rechazaron en consulta popular el trabajo por horas, se le ha ocurrido está solución.
0 K 12
Kasterot #1 Kasterot
Otra más del imitador de Trump, más rastrero que milei aún.
0 K 12
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Flexibilizar...neo lengua para neo esclavos.
0 K 12
Asimismov #6 Asimismov *
Aún me asusto cuando leo flexibilizar la jornada laboral.
Me recuerds a la flexiguridad española para desmontar el sistema de desempleo.
0 K 12
#7 Burni
Si, de verdad se mantienen las 40 horas semanales y el trabajador está de acuerdo, me parece bien...
0 K 6

menéame