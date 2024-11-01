El economista Julen Bollain avisa de lo que viene con Ayuso y Abascal recuperando estas palabras de Milei: tenedlo en cuenta cuando toque votar

El economista y ex miembro de Podemos en el País Vasco Julen Bollain ha recogido unas declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, para alertar de lo que podría pasar en España si la derecha gobierna. Durante una entrevista concedida a una televisión argentina en 2019, Milei, que aún no era presidente del país hispanoamericano, afirmó que la educación no es un derecho porque "alguien lo tiene que pagar". "No es gratis", apuntó el hoy líder argentino.