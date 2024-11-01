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El economista Julen Bollain avisa de lo que viene con Ayuso y Abascal recuperando estas palabras de Milei: tenedlo en cuenta cuando toque votar

El economista Julen Bollain avisa de lo que viene con Ayuso y Abascal recuperando estas palabras de Milei: tenedlo en cuenta cuando toque votar

El economista y ex miembro de Podemos en el País Vasco Julen Bollain ha recogido unas declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, para alertar de lo que podría pasar en España si la derecha gobierna. Durante una entrevista concedida a una televisión argentina en 2019, Milei, que aún no era presidente del país hispanoamericano, afirmó que la educación no es un derecho porque "alguien lo tiene que pagar". "No es gratis", apuntó el hoy líder argentino.

| etiquetas: isabel ayuso , santiago abascal , julen bollaín
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5 comentarios
7 2 0 K 62 Ayuso_news
ummon #2 ummon
Hay una frase que considero peor: "La justicia social es una aberración"
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Sinfonico #1 Sinfonico *
Claro que alguien tiene que pagarlo, porque sin educación llegan subnormales como él al poder y cuestan mucho más a la sociedad que pagar la educación.
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JackNorte #4 JackNorte *
Cuando los referentes de unos son los pro genocidas y los de otros los derechos humanos. Que cada cual elija y asuma las consecuencias eso si , luego cuando vengan las tortas los muertos las persecuciones como esta pasando incluso en el faro de la libertad xD , que nadie se queje porque contra los nazis en ultimo termino solo hay una cosa que funciona, llegar a ese punto aun es posible evitarlo, aunque nosea yo optimista, en la situacion actual con un genocidio y un genocida impunes.
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#5 atrompicones
"Sin organización de asidero eres borrego al matadero"
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hazardum #3 hazardum
Se esta perdiendo el punto de que las personas se organizan en un estado y pagan impuestos para protegerse y para dedicar el dinero a las prioridades que tiene la comunidad y que no puede hacerse de forma individual, como es la sanidad, educación, transportes, etc, y obvio que no es gratis, lo ponemos entre todos y para eso pago impuestos.

Pero esta gente se piensa que tenemos que vivir como en la edad media, ellos los nobles y el resto vasallos trabajando para que ellos sean mas ricos cada vez, y solo tengan derechos los de su "casta"
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menéame