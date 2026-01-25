edición general
El economista jefe del FMI: “España no solo crece por la mano de obra, ha mejorado en productividad”

El economista jefe del FMI: "España no solo crece por la mano de obra, ha mejorado en productividad"

"Ha habido, desde luego, una contribución del crecimiento que procede del aumento de la mano de obra, en buena parte por la llegada de extranjeros, pero otra parte que también se debe a la tasa de empleo, que ha tendido a ser bastante baja con relación a otros países. No solo vemos un crecimiento extensivo. En los dos o tres últimos años se ha producido un aumento de la productividad y cierta convergencia respecto a otras economías europeas. Estos elementos, obviamente, deberían favorecerse y se debería invertir más en ellos."

