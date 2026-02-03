La economía rusa se desacelera y crece un 1% en 2025, anuncia Putin

Tras la invasión a Ucrania en febrero de 2022 el enorme gasto en las fuerzas armadas impulsó inicialmente el crecimiento y ayudó a Moscú a desafiar las predicciones de colapso económico. Pero el aumento del gasto ha hecho subir la inflación, lo que ha afectado al crecimiento real. "Pero también sabemos que esta desaceleración no solo era esperada, sino que incluso se podría decir que fue causada por el hombre: estuvo vinculada a medidas específicas para reducir la inflación", añadió.