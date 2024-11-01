edición general
La economía de España se mete entre las 12 más grandes del mundo tras superar por primera vez en la historia los 2 billones de PIB

Solo hay 13 economías en el mundo que superen los 2 billones de dólares. Por delante de España se encuentra Brasil con un PIB de 2,29 billones de dólares. España repite en 2026 como las economías más grandes del mundo

#2 Quillotro
Es que una cosa es la economía de España y otra la de los españoles...
#4 peakoil
En 2007 llegamos a estar en octava posición (es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Países_por_PIB_(nominal)_en_2007).
Depende mucho del cambio dólar con el resto de monedas y de los ciclos económicos. De todas formas, a poco que le vaya bien a los países muy poblados (Indonesia, Mexico, ...) va a durar poco. Lo relevante es el PIB per capita y, sobre todo, el reparto de el PIB.
ipanies #1 ipanies
Hora de revisar los salarios ridículos de los artífices de este éxito, los trabajadores ;)
reithor #3 reithor
A ver si empieza a empapar a las capas más bajas, que a muchos no les da para el alquiler...
treu #6 treu *
Mi cesta de la compra no es lo mismo :-(
#5 luckyy
Llegarán los del PP y diran que se han encontrado un pais hundido
