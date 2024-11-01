La economía de España se mete entre las 12 más grandes del mundo tras superar por primera vez en la historia los 2 billones de PIB

Solo hay 13 economías en el mundo que superen los 2 billones de dólares. Por delante de España se encuentra Brasil con un PIB de 2,29 billones de dólares. España repite en 2026 como las economías más grandes del mundo
Depende mucho del cambio dólar con el resto de monedas y de los ciclos económicos. De todas formas, a poco que le vaya bien a los países muy poblados (Indonesia, Mexico, ...) va a durar poco. Lo relevante es el PIB per capita y, sobre todo, el reparto de el PIB.