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La economía de desgaste en la guerra

La economía de desgaste en la guerra

“¿Qué podría suceder cuando una dudosa victoria táctica de Estados Unidos/Israel oculta una derrota estratégica inminente? Nadie conoce a ciencia cierta cuáles son las reales reservas del belicoso dúo, pero los hechos parecen querer demostrarnos que el enorme coste material y económico de la defensa aérea israelí contra los económicos y letales misiles iraníes han inclinado la balanza en beneficio de Irán. ¿Podrá durar esta ecuación?

| etiquetas: irán , israel , estados unidos , guerra , medio oriente , economía , misiles
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2 comentarios
5 2 0 K 70 actualidad
Kamillerix #1 Kamillerix
"Estados Unidos planteó cara a Corea del Sur, tras venderles los interceptores Patriot a un costo de más de un millón de dólares por unidad (sin contar el valor de las lanzaderas) ahora les dicen: "¿dónde van a guardarlos?" "No disponen de bases adecuadas, se pueden echar a perder. Nosotros tenemos bases en territorio coreano, los guardo por ti… Te defenderé por si eres atacado, estamos entrenados...”. Ya hace un par de semanas que se transfirieron esos interceptores a

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anv #2 anv
cuando una dudosa victoria táctica de Estados Unidos/Israel

¿Cuál victoria táctica? Ni dudosa ni nada.
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menéame