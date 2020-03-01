edición general
Ecologistas quieren soltar en el Pirineo catalán un felino superdepredador extinto desde 1930

Casi un siglo después del último registro confirmado en Cataluña (un ejemplar abatido en 1930 en el Ripollès), dos entidades locales han puesto sobre la mesa una idea que suena a “rewilding” pero que, en realidad, se parece más a un ensayo controlado (y polémico) de impacto ecológico. La propuesta, impulsada por Amigos del Parque Natural del Alto Pirineo y ADLO Pirineo, plantea liberar linces boreales (Lynx lynx) procedentes de Rumanía, ya castrados. El argumento de partida es claro (si no hay reproducción, no hay expansión) y eso permitiría o

Shuquel #2 Shuquel
Que los suelten por los montes y acaban con los jabalíes y los ciclistas, un combo perfecto :troll:
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"El argumento de partida es claro (si no hay reproducción, no hay expansión)"
Estos no vieron Jurassic Park :troll:  media
oceanon3d #3 oceanon3d *
No se como va la movida del ecosistema en estos asuntos ... pero si era nativo hasta 1930 y se extinguió de la zona por la mano del hombre no se yo si devolverlo puede dañar o devolver equilibrio a la zona.

El lince boreal, ¿cuándo retornará a España?

cronicasdefauna.blogspot.com/2020/03/el-lince-boreal-cuando-retornara-
