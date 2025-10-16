edición general
9 meneos
10 clics
Ecologistas, científicos y organismos rechazan el deslinde de Doñana propuesto por el Gobierno: “Podría provocar impactos irreversibles sobre sus ecosistemas”

Ecologistas, científicos y organismos rechazan el deslinde de Doñana propuesto por el Gobierno: “Podría provocar impactos irreversibles sobre sus ecosistemas”

Para el MITECO, Doñana ha pasado de ser un paraje fluvial a un enclave marítimo sometido a la influencia del Atlántico. Su propuesta pretende impulsar un procedimiento de deslinde por el cual dos tercios de la actual marisma pluvio-fluvial pasarían a considerarse marisma mareal. Si fuese declarado Dominio Público Marítimo-Terrestre, deberían eliminarse los “obstáculos” (canales, diques o construcciones) para que las actuales marismas de agua dulce quedasen inundadas con aguas mareales, cambiando así totalmente el ecosistema.

| etiquetas: doñana , deslinde , marisma , mareal , fluvial , ecosistema
8 1 0 K 127 MAmbiente
3 comentarios
8 1 0 K 127 MAmbiente
#1 Pitchford
Vamos, que como el acuífero está bajo mínimos por los pozos legales e ilegales, pues ya que entre el agua de mar a saco, que lo del acuífero no tiene arreglo.
1 K 24
#2 parladoiro *
#1 o acabar con una parte del arrozal que no pinta nada en una zona de especial protección.
2 K 28
reivaj01 #3 reivaj01
Yo preguntaría a la familia de Alba.
Lo que le venga bien a sus naranjos es lo que hay que hacer.
0 K 13

menéame