Durante 20 años, Islandia se negó a emitir televisión los jueves. Se cree que en ese día las parejas concibieron más bebés

Cualquier jueves de 1986, La 1 empezaba sus emisiones a las siete y media de la mañana con el programa 'Buenos días' y terminaba pasadas las dos de la madrugada normalmente tras la emisión de una película. La 2, por su parte, empezaba mucho más tarde, a las siete de la tarde, y cerraba la persiana más allá de las doce. No era mucho, pero al menos era algo: ¿Sabéis lo que se emitía ese mismo día relativamente cerca de nosotros, en Islandia? Absolutamente nada. Y no era porque no pudieran, sino por una decisión del gobierno buscando el bienestar