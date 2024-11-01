edición general
Se duplican las agresiones a sanitarios por "falta de medios" en la Sanidad andaluza

2025 se ha cerrado con casi 200 ataques físicos y verbales contra profesionales del SAS, casi el doble del millar registrado en 2020, durante la Covid-19. Las mujeres, principales víctimas.

6 comentarios
Barney_77 #2 Barney_77
¿Por falta de medios? Si lo que están pidiendo son medios policiales se lo compro.
2 K 30
#1 veratus_62d669b4227f8
Por falta de medios no , por falta de medidas contundentes contra los putos salvajes que agreden a NUESTROS sanitarios y profesionales, a estos energúmenos, animales, despojos , habria que retirarles directamente el derecho a la sanidad, que se busquen un puto seguro privado y que se las apañen. Falta de medios NO , falta de medidas y falta de educación.
2 K 17
plutanasio #5 plutanasio
No en vano, las estadísticas también reflejan que las agresiones se producen sobre todo contra las mujeres, siendo estas el 74% de las víctimas, lo que también desvela un machismo estructural que tiene incidencia en el SAS.

Es un puto chiste ese panfleto xD xD xD xD xD
0 K 11
correcorrecorre #6 correcorrecorre
Falta de medios no, exceso de familiares.
0 K 10
#3 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor
0 K 8
Songji #4 Songji
Es verdad que los sanitarios no tienen la culpa. Lo que hay que hacer es montar una plataforma de afectados y denunciar por lo penal al consejero de sanidad y sus altos cargos, que son los que administran el dinero y organizan el saqueo a costa de gente muriendo por falta de atención. O a todos los diputados que votan las partidas para sanidad pública y conciertos privados...q no tengo claro si la pasta viene ya comprometida desde los presupuestos del parlamento.
0 K 7

