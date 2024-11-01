·
12
meneos
15
clics
Se duplican las agresiones a sanitarios por "falta de medios" en la Sanidad andaluza
2025 se ha cerrado con casi 200 ataques físicos y verbales contra profesionales del SAS, casi el doble del millar registrado en 2020, durante la Covid-19. Las mujeres, principales víctimas.
|
etiquetas
:
sanidad
,
agresión
,
andalucía
,
sas
10
2
0
K
114
actualidad
6 comentarios
#2
Barney_77
¿Por falta de medios? Si lo que están pidiendo son medios policiales se lo compro.
2
K
30
#1
veratus_62d669b4227f8
Por falta de medios no , por falta de medidas contundentes contra los putos salvajes que agreden a NUESTROS sanitarios y profesionales, a estos energúmenos, animales, despojos , habria que retirarles directamente el derecho a la sanidad, que se busquen un puto seguro privado y que se las apañen. Falta de medios NO , falta de medidas y falta de educación.
2
K
17
#5
plutanasio
No en vano, las estadísticas también reflejan que las agresiones se producen sobre todo contra las mujeres, siendo estas el 74% de las víctimas, lo que también desvela un machismo estructural que tiene incidencia en el SAS.
Es un puto chiste ese panfleto
0
K
11
#6
correcorrecorre
Falta de medios no, exceso de familiares.
0
K
10
#3
Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor
0
K
8
#4
Songji
Es verdad que los sanitarios no tienen la culpa. Lo que hay que hacer es montar una plataforma de afectados y denunciar por lo penal al consejero de sanidad y sus altos cargos, que son los que administran el dinero y organizan el saqueo a costa de gente muriendo por falta de atención. O a todos los diputados que votan las partidas para sanidad pública y conciertos privados...q no tengo claro si la pasta viene ya comprometida desde los presupuestos del parlamento.
0
K
7
Es un puto chiste ese panfleto