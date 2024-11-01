Dropkick Murphys agradecen a un policía del Asalto al Capitolio que llevó su camiseta «Fighting Nazis» a la audiencia de la Cámara (Eng)

Dropkick Murphys enviaron «mucho amor» a Michael Fanone después de que llevara la camiseta de la banda «Fighting Nazis since 1996» a la audiencia de Jack Smith. Fanone era policía el día del ataque al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Fue agredido por los alborotadores y desde entonces le han diagnosticado trastorno de estrés postraumático (TEPT). Tras retirarse de la policía a finales de 2021, Fanone se dedicó a la escritura y al comentario político. Asistió a la audiencia del jueves en apoyo del exfiscal especial