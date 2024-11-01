edición general
Dropkick Murphys agradecen a un policía del Asalto al Capitolio que llevó su camiseta «Fighting Nazis» a la audiencia de la Cámara (Eng)

Dropkick Murphys enviaron «mucho amor» a Michael Fanone después de que llevara la camiseta de la banda «Fighting Nazis since 1996» a la audiencia de Jack Smith. Fanone era policía el día del ataque al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Fue agredido por los alborotadores y desde entonces le han diagnosticado trastorno de estrés postraumático (TEPT). Tras retirarse de la policía a finales de 2021, Fanone se dedicó a la escritura y al comentario político. Asistió a la audiencia del jueves en apoyo del exfiscal especial

| etiquetas: dropkick murphys , michael fan one , jack smith , trump , asalto al capitolio
Acabarán consiguiendo que el punk renazca con fuerza.

P.S.: No tenemos un emoji para los Cuernos de Dio, pero tenemos veintitantos emojis de personas con la misma cara pero distinto colorcito como en la cartilla de Peter. No lo entiendo.
No entiendo como existen cargos públicos que enaltecen la violencia. De verdad que no lo entiendo,cualquier conflicto de intereses puede y debe ser solucionado de forma pacífica, o almenos, y como minimo, sin violencia física, ¿a caso esto no es un principio fundamental de la lógica más evidente? Me da igual EEUU, que Rusia, China, India, Cuba, Afganistán, Marruecos, Portugal, Colombia. Nigeria o Andorra... ¿a caso los seres humanos de todos los países del mundo no nos merecemos ese principio…   » ver todo el comentario
Con Trump al mando el asalto al Capitolio va a quedar desmontado como una operación policial para incriminarle, la policía siempre ha controlado alborotadores que rompían escaparates cuando era necesario, lo del Capitolio fue más elaborado, pero es muy predecible el resultado si dejas entrar a 500 garrulos en uno de los edificios más protegidos de USA, con más policías, que no aparecieron, que no se protegió.
#2 Mike Pence vicepresidente de Trump en aquel día, amenazado de muerte por la turba que tuvo que resguardarse en el búnker, pidió la actuación de las ffss para despejar el Capitolio.

"Limpiad el Capitolio" fueron las palabras que dijo Pence al Secretario de Defensa y que pone en evidencia la inacción del entonces presidente Donald Trump y cómo ese vacío contribuyó a una respuesta más lenta por parte del ejército y la policía.…   » ver todo el comentario
