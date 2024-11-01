Dropkick Murphys agradecen a un policía del Asalto al Capitolio que llevó su camiseta «Fighting Nazis» a la audiencia de la Cámara (Eng)

Dropkick Murphys enviaron «mucho amor» a Michael Fanone después de que llevara la camiseta de la banda «Fighting Nazis since 1996» a la audiencia de Jack Smith. Fanone era policía el día del ataque al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Fue agredido por los alborotadores y desde entonces le han diagnosticado trastorno de estrés postraumático (TEPT). Tras retirarse de la policía a finales de 2021, Fanone se dedicó a la escritura y al comentario político. Asistió a la audiencia del jueves en apoyo del exfiscal especial
| etiquetas: dropkick murphys , michael fan one , jack smith , trump , asalto al capitolio
P.S.: No tenemos un emoji para los Cuernos de Dio, pero tenemos veintitantos emojis de personas con la misma cara pero distinto colorcito como en la cartilla de Peter. No lo entiendo.
"Limpiad el Capitolio" fueron las palabras que dijo Pence al Secretario de Defensa y que pone en evidencia la inacción del entonces presidente Donald Trump y cómo ese vacío contribuyó a una respuesta más lenta por parte del ejército y la policía.… » ver todo el comentario