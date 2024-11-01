edición general
9 meneos
37 clics

Los drones de Zelenski que se fabricarán en España

La colaboración militar española en Ucrania da un “salto cualitativo” —en palabras de El País— con la firma de un acuerdo de producción conjunta de armamento letal en suelo español. Ucrania lleva años siendo el gran laboratorio de las tecnologías de guerra de nueva generación. Los medios europeos y estadounidenses se fascinan ante una industria que ha evolucionado de forma espectacular al calor de la guerra mientras Kiev anuncia orgulloso que planea fabricar siete millones de drones en 2026 y que en pocos meses abrirá diez centros logísticos en

| etiquetas: guerra de ucrania , colaboración militar , españa , industria armamentística
7 2 2 K 79 politica
7 comentarios
7 2 2 K 79 politica
suppiluliuma #1 suppiluliuma *
Ucrania ha sido el laboratorio de innovación militar no ya desde 2022, sino desde su inicio en 2014, cuando el gobierno ucraniano lanzó una operación antiterrorista contra el este del país tras el golpe de estado en Maidán y la invasión de Crimea. Nadie cuestionó el cómo, ni el para qué, invertir masivamente en hacer drones cada vez más peligrosos, pues la urgencia de la guerra “existencial” justificó todo.

No sé, Irene, igual el que estuvieran siendo invadidos por Rusia tuvo algo que…   » ver todo el comentario
4 K 54
#3 Dav3n *
#1 El bot más izquierdista de MNM dando lecciones a Irene Montero, 23K mensajes propagandísticos después, claro xD

Aissss :-D

OTAN si u OTAN no? Es una pregunta fácil fácil, a ver si sabes responderla sin usar la palabra "negacionista" y la palabra "Bucha", pon a trabajar esos chis de NVIDIA xD

PD: Razona tu respuesta justificando los alegatos de Rutte, por favor :shit:

PD2: Fe de erratas, ya son 24K mensajes propagandísticos a favor del farlas, que no de los ucranianos, obviamente.
4 K 70
suppiluliuma #5 suppiluliuma *
#3 Hombre, negacionista de Bucha. Está bien que reconozcas que soy de izquierdas, dado que tú eres, ideológicamente, lo más opuesto a mi que se puede ser. Has llegado al punto en que cada acusación tuya es una confesión.

Y, por cierto, es Irene Zugasti, no Montero. Es lo que pasa cuando te lanzas a la piscina sin siquiera haberte molestado en mirar quien escribió el envío. Hasta el punto de que has decidido sacar a colación la…   » ver todo el comentario
1 K 28
#7 Dav3n
#5 Contigo hay que lanzarse a la piscina, evidentemente xD

Y ahora veo que hice bien :-D :-D :-D

Qué ridículo, madre mía :coletas:
0 K 12
#6 Dav3n *
#4 Cuando termine la invasión de Ucrania no va a quedar más que un estado fallido :palm:

No te resulta interesante que en medio de un problema energético acuciante para Europa, Ucrania ataque infrastructuras energéticas rusas?

Entendéis de qué va ésto y quién financia a Ucrania? xD

A Rusia no le hace nada, si hay menos petróleo y refinados en el mercado, cobrarán más por barril :-D

A quién hace daño es a quienes dependen de las importaciones... Como por ejemplo, Europa.

CC. @suppiluliuma :-*

#nvidia
2 K 42
Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
Iba relativamente bien (para ser canal red) hasta el último apartado de los tecnofaraones banderistas del Silicon valley ucraniano

Y debo reconocer el mérito de escribir tanto sobre la guerra en Ucrania sin mencionar una sola vez que Rusia ha invadido tres veces el país en 8 años y que lleva cuatro de guerra de agresión.

Dicho todo esto; excelente noticia que colaboremos así con Ucrania, la soberanía defensiva es obligatoria, ya lo era antes, pero con Trump en La Casa Blanca ex aún más urgente.
4 K 33
plutanasio #4 plutanasio
#2 cuando termine la invasión Ucrania va a ser una superpotencia en drones. Todo dios les va a comprar tecnología y conocimientos.
1 K 24

menéame