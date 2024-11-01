Los drones de Zelenski que se fabricarán en España

La colaboración militar española en Ucrania da un “salto cualitativo” —en palabras de El País— con la firma de un acuerdo de producción conjunta de armamento letal en suelo español. Ucrania lleva años siendo el gran laboratorio de las tecnologías de guerra de nueva generación. Los medios europeos y estadounidenses se fascinan ante una industria que ha evolucionado de forma espectacular al calor de la guerra mientras Kiev anuncia orgulloso que planea fabricar siete millones de drones en 2026 y que en pocos meses abrirá diez centros logísticos en
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No sé, Irene, igual el que estuvieran siendo invadidos por Rusia tuvo algo que… » ver todo el comentario
Aissss
OTAN si u OTAN no? Es una pregunta fácil fácil, a ver si sabes responderla sin usar la palabra "negacionista" y la palabra "Bucha", pon a trabajar esos chis de NVIDIA
PD: Razona tu respuesta justificando los alegatos de Rutte, por favor
PD2: Fe de erratas, ya son 24K mensajes propagandísticos a favor del farlas, que no de los ucranianos, obviamente.
Y, por cierto, es Irene Zugasti, no Montero. Es lo que pasa cuando te lanzas a la piscina sin siquiera haberte molestado en mirar quien escribió el envío. Hasta el punto de que has decidido sacar a colación la… » ver todo el comentario
Y ahora veo que hice bien
Qué ridículo, madre mía
No te resulta interesante que en medio de un problema energético acuciante para Europa, Ucrania ataque infrastructuras energéticas rusas?
Entendéis de qué va ésto y quién financia a Ucrania?
A Rusia no le hace nada, si hay menos petróleo y refinados en el mercado, cobrarán más por barril
A quién hace daño es a quienes dependen de las importaciones... Como por ejemplo, Europa.
CC. @suppiluliuma
#nvidia
Y debo reconocer el mérito de escribir tanto sobre la guerra en Ucrania sin mencionar una sola vez que Rusia ha invadido tres veces el país en 8 años y que lleva cuatro de guerra de agresión.
Dicho todo esto; excelente noticia que colaboremos así con Ucrania, la soberanía defensiva es obligatoria, ya lo era antes, pero con Trump en La Casa Blanca ex aún más urgente.