Los drones de Zelenski que se fabricarán en España

La colaboración militar española en Ucrania da un “salto cualitativo” —en palabras de El País— con la firma de un acuerdo de producción conjunta de armamento letal en suelo español. Ucrania lleva años siendo el gran laboratorio de las tecnologías de guerra de nueva generación. Los medios europeos y estadounidenses se fascinan ante una industria que ha evolucionado de forma espectacular al calor de la guerra mientras Kiev anuncia orgulloso que planea fabricar siete millones de drones en 2026 y que en pocos meses abrirá diez centros logísticos en