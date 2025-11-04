edición general
Draghi sube a 1,3 billones la necesidad de inversión en la UE e insta a proteger el Estado del bienestar

Traje oscuro, corbata azul, zapatos inequívocamente italianos y esos andares decididos que hacen sospechar que un hombre que camina tan rápido va a desvelar la mitad de su secreto. Nada ha cambiado: Mario Draghi, exbanquero central europeo, exprimer ministro italiano —y exalto cargo de Goldman Sachs, ese rincón más oscuro de su biografía de vez en cuando se olvida— ha aparecido este martes en Madrid para lanzar una señal de advertencia a Europa

pepel #2 pepel *
Mario Draghi necesita una Europa endeudada, para que siga pagando pleitesía a sus jefes.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Cuando anuncien recortes para darle dinero a Trump e Israel y sus guerras yihadistas esta noticia nos será útil
#3 Emotivo *
Va contracorriente, lo hizo cuando dijo se hará lo que haya que hacer cuando había que salvar el euro y ahora cuando hay que preservar el Estado de Bienestar..
Es bueno escuchar de dirigentes europeos estás propuestas políticas.
El sistema económico, político y social salido después de la 2° Guerra Mundial ha sido el mejor sistema economico y político que ha tenido la humanidad.
Los aires que soplan van en sentido contrario y escuchar estás propuestas políticas sensatas ofrecen un soplo de aire fresco y de alegría para la construcción europea.
manzitor #4 manzitor
Pues me parece de los pocos discursos políticos sensatos que he escuchado en Europa últimamente. El discurso del premio en Asturias fue clarísimo y contundente.
