‘DraculaLand’, un megaproyecto destinado a situar a Rumania en el mapa mundial del entretenimiento
Varios inversores locales e internacionales destinarán 1.000 millones a su desarrollo.
actualidad
actualidad
#1
duende
Un parque temático, ¡que horror!, lo que molaría sería turismo rural al lado de un castillo trasportando a los huéspedes en carretas a caballo por la noche.
#2
devilinside
#1
Ya tienen el título para el musical: DracuLaLaLand
#3
javibaz
#1
ahora mismo te venden la visita al castillo de Vlad el empalador como una de las mayores atracciones y no fue su castillo y nunca vivió en el. Parque de fantasía.
