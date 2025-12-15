edición general
2 meneos
29 clics

‘DraculaLand’, un megaproyecto destinado a situar a Rumania en el mapa mundial del entretenimiento

Varios inversores locales e internacionales destinarán 1.000 millones a su desarrollo.

| etiquetas: dracula , rumania , negocios , finanzas
1 1 0 K 14 actualidad
3 comentarios
1 1 0 K 14 actualidad
duende #1 duende
Un parque temático, ¡que horror!, lo que molaría sería turismo rural al lado de un castillo trasportando a los huéspedes en carretas a caballo por la noche.
1 K 23
devilinside #2 devilinside
#1 Ya tienen el título para el musical: DracuLaLaLand
0 K 12
javibaz #3 javibaz
#1 ahora mismo te venden la visita al castillo de Vlad el empalador como una de las mayores atracciones y no fue su castillo y nunca vivió en el. Parque de fantasía.
1 K 24

menéame