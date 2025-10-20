Douglas Massey: «Chávez fue peligroso para Venezuela, pero Trump lo es para todo el mundo»

El sociólogo estadounidense afirma en Oviedo que el presidente de EEUU «opera por envidia y por venganzas» y asegura que las políticas migratorias militarizadas «nunca funcionan»
| etiquetas: premio princesa de asturias , douglas massey , trump , chávez
Ni los sociólogos occidentales saben de lo que hablan cuando hablan de Venezuela. Te cuentan como si Chávez hubiera sido una especie de Franco, un asesino golpista que se puso a robar de todo y a ponérselo a su nombre, cuando es exactamente lo contrario. Tal es el lavado de cerebro.
Y lo mas triste es que parece funcionarles. Teniendo tofda la informacion al alcance.
La política de Chávez respondía a los desmanes de las políticas anteriores, entre ellas, los abusos de la política América en toda la zona