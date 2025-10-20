edición general
2 meneos
3 clics

Douglas Massey: «Chávez fue peligroso para Venezuela, pero Trump lo es para todo el mundo»

El sociólogo estadounidense afirma en Oviedo que el presidente de EEUU «opera por envidia y por venganzas» y asegura que las políticas migratorias militarizadas «nunca funcionan»

| etiquetas: premio princesa de asturias , douglas massey , trump , chávez
1 1 3 K -2 actualidad
6 comentarios
1 1 3 K -2 actualidad
io1976 #1 io1976
Trump es igual de criminal que cualquier otro presidente del imperio yanki, solo que este va a calzón quitado.
5 K 69
#6 Juantxi
#1 Mucho tendrá que correr para superar a Obama en e exterior de USA. En el interior parece Trup más peligroso.
0 K 11
Supercinexin #2 Supercinexin
Chávez no hizo nada a nadie, continuó con la constitución democrática venezolana y añadió al sistema sanitario y educativo a millones de venezolanos que estaban privados de él porque las élites derechistas que gobernaban Venezuela los tenían excluidos a propósito.

Ni los sociólogos occidentales saben de lo que hablan cuando hablan de Venezuela. Te cuentan como si Chávez hubiera sido una especie de Franco, un asesino golpista que se puso a robar de todo y a ponérselo a su nombre, cuando es exactamente lo contrario. Tal es el lavado de cerebro.
5 K 57
JackNorte #4 JackNorte
#2 Son capaces de llamar comunista a Putin porque se llama Vladimir ese es su criterio, con todo.
Y lo mas triste es que parece funcionarles. Teniendo tofda la informacion al alcance.
1 K 21
#3 luckyy *
La equidistancia de mierda de todo neoliberal.
La política de Chávez respondía a los desmanes de las políticas anteriores, entre ellas, los abusos de la política América en toda la zona
1 K 20
Ysinembargosemueve #5 Ysinembargosemueve
Este tío es gilipollas.
0 K 9

menéame