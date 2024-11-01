Dos sacerdotes católicos de Minnesota afirman que acusarlos de abuso sexual vulnera su libertad religiosa

Ambos sacerdotes cuentan con el mismo abogado defensor y este ha presentado dos mociones distintas en las últimas semanas para que se desestimen esos cargos concretos. ¿Con qué argumentos? Con el argumento de que castigar a estos hombres equivale a una violación de su libertad religiosa. Engh escribe en uno de los casos que la ley «declara expresamente al padre Herzing culpable de un delito debido a su condición de sacerdote» y que, por ser sacerdote, «crea una presunción irrefutable de que la denunciante no dio su consentimiento (...)