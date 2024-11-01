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Dos sacerdotes católicos de Minnesota afirman que acusarlos de abuso sexual vulnera su libertad religiosa

Dos sacerdotes católicos de Minnesota afirman que acusarlos de abuso sexual vulnera su libertad religiosa

Ambos sacerdotes cuentan con el mismo abogado defensor y este ha presentado dos mociones distintas en las últimas semanas para que se desestimen esos cargos concretos. ¿Con qué argumentos? Con el argumento de que castigar a estos hombres equivale a una violación de su libertad religiosa. Engh escribe en uno de los casos que la ley «declara expresamente al padre Herzing culpable de un delito debido a su condición de sacerdote» y que, por ser sacerdote, «crea una presunción irrefutable de que la denunciante no dio su consentimiento (...)

| etiquetas: sacerdotes , curas , abuso sexual
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1 comentarios
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Cuñado #1 Cuñado
Estoy de acuerdo. La libertad religiosa empieza donde empieza la de los demás.
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menéame