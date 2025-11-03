Las dos primeras víctimas relatan en el juicio de la secta de Castellón los abusos sexuales

Los testimonios centrales de la jornada han sido los de dos víctimas: una joven de 27 años y una menor de edad que actualmente tiene 17. La primera ha relatado que fue agredida sexualmente por Tío Toni desde los 12 hasta los 17 años. Según su declaración, Toni utilizaba un vibrador al que llamaba “la maquinita”, y justificaba los abusos con argumentos esotéricos: “Decía que si teníamos hijos con él íbamos a traer seres de luz al mundo”.
| etiquetas: primeras víctimas , juicio de , secta de castellón , abusos sexuales