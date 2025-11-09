Dos policías fuera de servicio reciben una paliza en Alcalá de Henares al grito de “ahora no estáis de servicio, putas ratas”

Los policías regresaban de una cena con otros compañeros del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la ciudad. Esta unidad se encarga de tareas de seguridad ciudadana y de dar una respuesta rápida e inmediata a los delitos de mayor incidencia, como el control de las zonas de menudeo de drogas, o el apoyo en situaciones de riesgo. Cuando regresaban, fueron reconocidos por un grupo de personas de una de las barriadas de Alcalá de Henares y se produjo la agresión.