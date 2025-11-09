edición general
14 meneos
94 clics
Dos policías fuera de servicio reciben una paliza en Alcalá de Henares al grito de “ahora no estáis de servicio, putas ratas”

Dos policías fuera de servicio reciben una paliza en Alcalá de Henares al grito de “ahora no estáis de servicio, putas ratas”

Los policías regresaban de una cena con otros compañeros del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la ciudad. Esta unidad se encarga de tareas de seguridad ciudadana y de dar una respuesta rápida e inmediata a los delitos de mayor incidencia, como el control de las zonas de menudeo de drogas, o el apoyo en situaciones de riesgo. Cuando regresaban, fueron reconocidos por un grupo de personas de una de las barriadas de Alcalá de Henares y se produjo la agresión.

| etiquetas: policías fuera de servicio , paliza , alcalá de henares
12 2 1 K 128 actualidad
13 comentarios
12 2 1 K 128 actualidad
Comentarios destacados:      
Supercinexin #6 Supercinexin
¿Véis? Ésto es lo que pasa cuando hay una agresión y una paliza. No lo de Alsasua que el picoletto no tenía ni la camisa fuera de sitio. Alsasua NO fue una agresión, ésto SÍ es una agresión.
16 K 151
salchipapa77 #2 salchipapa77
Aquí en menéame lo van a celebrar y justificar. Lo veremos en los comentarios.
6 K 54
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
#2 Por ahora eres el único que intenta una utilización política de un hecho tan lamentable. Debería darte vergüenza.

Ojalá que atrapen pronto a esos malhechores.
6 K 79
salchipapa77 #7 salchipapa77 *
#3 Ya tienes al #4 y sólo vamos unos pocos comentarios jejeje
3 K 50
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
#7 Sí, se ve que hay más como tú. ¿Te hace muy feliz eso?
0 K 12
#10 Perrota
#3 Y a los agresores también :troll:
0 K 10
alcama #11 alcama
#2 Y @admin mirará para otro lado
2 K -13
aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro *
#11 si tu cuenta sigue activa a dia de hoy, es justamente gracias a ello, asi que no llores tanto
0 K 10
elsnons #1 elsnons
Seis contra dos y por la espalda.
3 K 49
#5 R2dC
La agresión se produce horas después de que un agente quedara este sábado herido de gravedad tras ser tiroteado con un arma larga durante un operativo antidroga en Sevilla.

Para mi esto es lo noticioso o_o
1 K 16
Fraktal #13 Fraktal
“El respeto al principio de autoridad se ha perdido en este país”, se han lamentado en el sindicato UFP.

Me pregunto quién será el responsable :roll:
0 K 7
#4 oscarcr80
Policias recibiendo de su propia medicina.

Que hay de malo en ello?
9 K -69

menéame