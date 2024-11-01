edición general
4 meneos
116 clics
Dos osos polares se morrean

Dos osos polares se morrean  

Documento audiovisual de dos osos polares del zoológico de Budapest realizando un beso francés.

| etiquetas: oso , polar , beso , morreo , francés , budapest
3 1 0 K 93 OYOYOY
4 comentarios
3 1 0 K 93 OYOYOY
woody_alien #4 woody_alien
Que osados.
0 K 13
obmultimedia #1 obmultimedia
Son franceses. :troll:
0 K 11
Kantinero #2 Kantinero
Normal, con lo difícil que tiene que ser pillar pareja en el circulo polar, como para pasar la ocasión
0 K 11
BastardWolf #3 BastardWolf
Hasta los osos se lo montan mejor que yo :'(
0 K 10

menéame