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Dos meses sin ir a clase para no coincidir con su agresor: el calvario de un niño de 11 años de Barcelona

Dos meses sin ir a clase para no coincidir con su agresor: el calvario de un niño de 11 años de Barcelona

Un niño de 11 años, vecino del barrio de la Bordeta, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona, hace dos meses que no va a clase. No porque no quiera, sino porque no puede. Dos años atrás, sufrió una agresión sexual por parte de un compañero durante unas colonias, según asegura la familia, que no supo nada hasta el pasado mes de febrero, cuando el menor se atrevió, finalmente, a explicarles lo que había pasado.

| etiquetas: barcelona , agresión , sexual , absentismo
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6 comentarios
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#4 gershwin *
#3 como ha ocurrido en otros casos.. la orden hay que cumplirla y Educación , por el derecho a escolarización, estaría obligada a cambiar de centro del agresor e incluso educación a distancia.
la protección al menor está por encima de la cercanía o preferencia del centro del agresor sin que pierda su derecho a educación.
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#2 gershwin
fiscalía y orden de alejamiento
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#3 guillersk
#2 y como lo alejas del colegio?
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Andreham #1 Andreham
Easy, el padre espera al agresor fuera de la escuela, a unos cuántos metros.

Le da tal paliza que queda ingresado en el hospital durante el resto del curso.

Su hijo puede ir a clase.
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a69 #5 a69
#1 Tu ves correcto que un padre de una paliza a un niño de 11 años? Sabes dónde acabará ese padre?
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falcoblau. #6 falcoblau.
#1 mejor no correr riesgos.... un par de cuchilladas y así no vuelve seguro :palm:
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menéame