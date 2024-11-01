Dos meses sin ir a clase para no coincidir con su agresor: el calvario de un niño de 11 años de Barcelona

Un niño de 11 años, vecino del barrio de la Bordeta, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona, hace dos meses que no va a clase. No porque no quiera, sino porque no puede. Dos años atrás, sufrió una agresión sexual por parte de un compañero durante unas colonias, según asegura la familia, que no supo nada hasta el pasado mes de febrero, cuando el menor se atrevió, finalmente, a explicarles lo que había pasado.