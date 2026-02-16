Dos hermanos se quedan sin pensión de alimentos tras cuatro años sin estudiar ni trabajar

La Audiencia Provincial deja a dos jóvenes de 21 años sin la pensión de alimentos que debería de pagarles su padre. Hace cuatro años que abandonaron los estudios y en ese tiempo tampoco han trabajado apenas. «Esta situación de pasividad voluntaria para su formación y sustento no justifica que se establezca una pensión de alimentos a cargo del padre», fija la sentencia.
Lo de preocuparse como padre de que estudien o trabajen ya no le corresponde a el no??? El pone la pela y listo. Y ahora ni eso.
Si es un padre decente, con la suspensión de la paguita le pide al juez que se vayan con el pa espabilarlos. Desentenderse no lo hace un padre decente. Digáis lo que digáis.
Cojonudo es que los coja de las putas orejas y los ponga a trabajar, no que se desentienda y deje el marrón a la madre.
Bastaba con que estudiasen, pero ni eso. Así que al andamio, que falta dinero en casa.
Me parece bien que no se haga cargo, pero que se los lleve para su casita, no? O ya solo son problemas para la madre??? Menudo padre!! Un crack!!
(La vida pirata es la vida mejor)
El padre y la madre se divorciaron hace algo más de un año.
Hay casos sangrante de gente que tiene que hacerse cargo de hijos con lo que no tienen relación y ya son adultos, aunque sean disfuncionales como estos dos.
A tomar por culo.
La naturaleza, pues, el capitalismo y la monarquía lo tienen todo atado, y bien atado, sobre la piedra angular de la cultura de la pobreza y de la defensa del derecho de hacer nacer a las proles en la pobreza o la precariedad. Dejaos llevar por su sabiduría, como hacen los asnos y demás animales, votándolos con vuestros votos y con vuestras proles. Es ley de vida.