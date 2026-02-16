edición general
Dos hermanos se quedan sin pensión de alimentos tras cuatro años sin estudiar ni trabajar

La Audiencia Provincial deja a dos jóvenes de 21 años sin la pensión de alimentos que debería de pagarles su padre. Hace cuatro años que abandonaron los estudios y en ese tiempo tampoco han trabajado apenas. «Esta situación de pasividad voluntaria para su formación y sustento no justifica que se establezca una pensión de alimentos a cargo del padre», fija la sentencia.

17 comentarios
Comentarios destacados:    
Pertinax #8 Pertinax *
#7 Podrían hacerse cargo ellos de si mismos simplemente estudiando, así, como idea loquísima. 21 años y rascándose la huevada.
4 K 57
#13 Toponotomalasuerte *
#11 #8 ya, los va a echar a la calle la mujer, claro que si. A sus dos hijos. Y espera que no sean dos mierdas como el padre y encima la tengan puteada.
Lo de preocuparse como padre de que estudien o trabajen ya no le corresponde a el no??? El pone la pela y listo. Y ahora ni eso.
Si es un padre decente, con la suspensión de la paguita le pide al juez que se vayan con el pa espabilarlos. Desentenderse no lo hace un padre decente. Digáis lo que digáis.
0 K 10
Pertinax #15 Pertinax *
#13 ¡21 años y no pegan un palo al agua! Como revulsivo, este es cojonudo. Tranquilo, no van a morir de inanición.
2 K 40
#16 Toponotomalasuerte
#15 no lo veo. Están con la madre. Es cargar el marrón a la madre y desentenderse.
Cojonudo es que los coja de las putas orejas y los ponga a trabajar, no que se desentienda y deje el marrón a la madre.
0 K 10
Pertinax #17 Pertinax *
#16 ¿Qué marrón? Son adultos con plena responsabilidad de sus acciones a todos los niveles. 21 años, no 15. Ahora sí que se tendrán que poner las pilas, no es tan grave. Al contrario, es el perfecto aprendizaje de vida. Verás cómo ahora algún trabajo "les llena" y dejan de vivir de la sopa boba.

Bastaba con que estudiasen, pero ni eso. Así que al andamio, que falta dinero en casa.
2 K 42
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Se acabó el período de parásito. Ahora va a tocar trabajar, colegas.
3 K 41
#7 Toponotomalasuerte
#1 #2 ya.... Pero se hace cargo la madre, no???
Me parece bien que no se haga cargo, pero que se los lleve para su casita, no? O ya solo son problemas para la madre??? Menudo padre!! Un crack!!
1 K 9
Golan_Trevize #11 Golan_Trevize
#7 ¿Por qué tiene la madre que hacerse cargo de ellos, que tienen la huevada ya bien negrita y además está bastante claro que pasan de hacer nada que no sea rascársela?
0 K 12
sotillo #12 sotillo
#1 O cultivar María y terminar en el talego, claro que si fueran un poco espabilados podrían entrar en Vox y vivir del cuento
0 K 10
Pertinax #2 Pertinax
Buen criterio.
2 K 41
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo *
¡Oootra botella de ron!
(La vida pirata es la vida mejor)
1 K 20
#9 Marisadoro
Nota:
El padre y la madre se divorciaron hace algo más de un año.
0 K 19
Raziel_2 #3 Raziel_2
Esto que es noticia, deberia ser lo normal cuando estás pasando una pensión de forma unilateral.
Hay casos sangrante de gente que tiene que hacerse cargo de hijos con lo que no tienen relación y ya son adultos, aunque sean disfuncionales como estos dos.
0 K 11
#5 capitan.meneito
de 21 años

A tomar por culo.
0 K 11
#6 capitan.meneito
#5 En mis tiempos, con 21 años...
0 K 11
#4 BoosterFelix
Tranquilos, al final se hacen mayores y también se vuelven defensores del derecho de hacer nacer a sus proles en la pobreza, en la precariedad, y en la fraudulenta explotación capitalista y monárquica que las causa. No podrán culpar a su padre de haberles hecho a ellos lo mismo.

La naturaleza, pues, el capitalismo y la monarquía lo tienen todo atado, y bien atado, sobre la piedra angular de la cultura de la pobreza y de la defensa del derecho de hacer nacer a las proles en la pobreza o la precariedad. Dejaos llevar por su sabiduría, como hacen los asnos y demás animales, votándolos con vuestros votos y con vuestras proles. Es ley de vida.
3 K -16
Pertinax #14 Pertinax
#4 Hacía tiempo que nadie encendía la Turraseñal.
2 K 32

