Dos conceptos de denuncia falsa y un problema de medición

El debate sobre las denuncias falsas en violencia de género no es tan sencillo porque mezcla dos definiciones distintas: la persecución penal del denunciante (en torno al 0,001% en España) y la denuncia sobre hechos no ocurridos, que en España no se mide. La literatura internacional sobre agresiones sexuales sitúa esta segunda en una franja del 3% al 8%, una proporción minoritaria pero no inexistente.
| etiquetas: denuncia falsa , derecho , violencia de género
WoW, el diario.es reconociendo lo que la gente con 2 neuronas dice desde hace tiempo.
¿Sera una camara oculta? ¿Se acercara el fin del mundo?
...dice el que mezcla los números de denuncias falsas sobre "violencia de género" en España con números sobre agresiones sexuales a nivel internacional ya en el primer párrafo.
"La investigación comparada en otros países sugiere que una medición basada en este segundo concepto podría situarse en torno a varios puntos porcentuales, con estimaciones que a menudo parten del 5%."
Para empezar, en España, en la práctica no se ha perseguido. Había carta blanca. Soto Ivars explica varios casos inverosímiles en su libro. Apenas se ha perseguido, de ahí los números ridículos que daban.
Y luego, una falsa denuncia de agresión sexual no es algo que pueda darte la custodia exclusiva de los hijos, ni que pueda darte la vivienda familiar, ni que pueda servir de palanca para tener la sartén… » ver todo el comentario
Pero que se reconozca publicamente que a nivel internacional el porcentaje ronda el 5% cuando en España se repite cual loros que es el 0,00001% es un pequeño paso...pero un paso al menos.
"La culpa es de la IA que es machista pollaherida"
Poco a poco alegra ver como lo racional gana a el relato. Desntro de un tiempo quizá podamos dejar de discutir sobre las denuncias falsas e ir incluso a por las instrumentales. De momento sería glorioso que al menos las instituciones dejaran de hacer el ridículo con el 0,000X% y se pusieran a investigar, de verdad, las denuncias falsas.
Enhorabuena a Soto Ivars y todos los que años antes han ido abriendo camino.
"en España las autoridades utilizan un criterio operativo muy restrictivo: la Fiscalía retira la acusación por propia iniciativa durante el juicio oral, solicita al juez que deduzca testimonio y persigue de oficio a la denunciante. Con esta definición —y con algunas restricciones adicionales de registro— la medición resultante arroja en torno al 0,001% de todas las denuncias interpuestas desde la aprobación de la ley vigente."
Igual alguien se está dando cuenta que el negacionismo tiene las patitas muy cortas, porque en este país esa postura está a la altura de los terraplanismo, pero más cool.
Esperemos que sea lo primero, y que empiece a haber un poco de sentido común. Primero por las víctimas, y segundo porque defender planteamientos irracionales solo da alas a la extrema derecha.
Al tiempo...