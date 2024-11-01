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Dos conceptos de denuncia falsa y un problema de medición

Dos conceptos de denuncia falsa y un problema de medición

El debate sobre las denuncias falsas en violencia de género no es tan sencillo porque mezcla dos definiciones distintas: la persecución penal del denunciante (en torno al 0,001% en España) y la denuncia sobre hechos no ocurridos, que en España no se mide. La literatura internacional sobre agresiones sexuales sitúa esta segunda en una franja del 3% al 8%, una proporción minoritaria pero no inexistente.

| etiquetas: denuncia falsa , derecho , violencia de género
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo *
"La literatura internacional sobre agresiones sexuales sitúa esta segunda en una franja del 3% al 8%, una proporción minoritaria pero no inexistente."

WoW, el diario.es reconociendo lo que la gente con 2 neuronas dice desde hace tiempo.

¿Sera una camara oculta? ¿Se acercara el fin del mundo?
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anarion321 #6 anarion321
#3 Ojo, aún dando por cierto esas cifras (que personalmente yo cogería con pinzas, España es un caso muy específico y con más incentivos que otros) estaríamos hablando de entre 100.000 y 250.000 denuncias falsas a estas alturas. En 2024 había ya más de 2,8 millones de denuncias y entre 2025 y 2026 se habrán superado ya los 3 millones
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Atusateelpelo #8 Atusateelpelo *
#6 Con que se vaya reconociendo, y recogiendo cable, que el 0,0001% es mentira, o como poco una verdad a medias, ya es un comienzo.
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DrEvil #10 DrEvil
#3 "El debate sobre las denuncias falsas en violencia de género no es tan sencillo porque mezcla dos definiciones distintas"

...dice el que mezcla los números de denuncias falsas sobre "violencia de género" en España con números sobre agresiones sexuales a nivel internacional ya en el primer párrafo.
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Atusateelpelo #13 Atusateelpelo
#10 No, lo que dice, 2º parrafo, es que como no hay datos de las denuncias falsas que no son perseguidas judicialmente se pueden extrapolar a los datos de mismos tipos de denuncias a nivel internacional.
"La investigación comparada en otros países sugiere que una medición basada en este segundo concepto podría situarse en torno a varios puntos porcentuales, con estimaciones que a menudo parten del 5%."
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DrEvil #15 DrEvil
#13 Siguen siendo cosas demasiado diferentes como para poder sacar tales conclusiones.

Para empezar, en España, en la práctica no se ha perseguido. Había carta blanca. Soto Ivars explica varios casos inverosímiles en su libro. Apenas se ha perseguido, de ahí los números ridículos que daban.

Y luego, una falsa denuncia de agresión sexual no es algo que pueda darte la custodia exclusiva de los hijos, ni que pueda darte la vivienda familiar, ni que pueda servir de palanca para tener la sartén…   » ver todo el comentario
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Atusateelpelo #16 Atusateelpelo
#15 En España puede que haya mas incentivos para una denuncia falsa y que por tanto sea mayor el %.

Pero que se reconozca publicamente que a nivel internacional el porcentaje ronda el 5% cuando en España se repite cual loros que es el 0,00001% es un pequeño paso...pero un paso al menos.
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#12 EISev
#3 dice que ha escrito el artículo con ayuda de la IA, a saber si es cierto o para echarle la culpa si hiere la sensibilidad de algún colectivo

"La culpa es de la IA que es machista pollaherida"
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Atusateelpelo #14 Atusateelpelo
#12 "Seño, el perro se comio mis deberes" :troll:
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anarion321 #4 anarion321
Como estará el panorama para que en medios como El Diario se vean ya este tipo de artículos. Como siga así llegarán hasta Público, Diario Red o El Plural xD

Poco a poco alegra ver como lo racional gana a el relato. Desntro de un tiempo quizá podamos dejar de discutir sobre las denuncias falsas e ir incluso a por las instrumentales. De momento sería glorioso que al menos las instituciones dejaran de hacer el ridículo con el 0,000X% y se pusieran a investigar, de verdad, las denuncias falsas.

Enhorabuena a Soto Ivars y todos los que años antes han ido abriendo camino.
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Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#4 Para que ya en el 1º parrafo explique como se cuantifican las denuncias falsas en España...tantas veces explicado en MNM y votado negativamente por cierto grupusculo...

"en España las autoridades utilizan un criterio operativo muy restrictivo: la Fiscalía retira la acusación por propia iniciativa durante el juicio oral, solicita al juez que deduzca testimonio y persigue de oficio a la denunciante. Con esta definición —y con algunas restricciones adicionales de registro— la medición resultante arroja en torno al 0,001% de todas las denuncias interpuestas desde la aprobación de la ley vigente."
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Alakrán_ #5 Alakrán_
Algo está cambiando para que ElDiario se haya metido a matizar la diferencia entre una denuncia falsa oficial y una denuncia de "hechos que no han ocurrido".
Igual alguien se está dando cuenta que el negacionismo tiene las patitas muy cortas, porque en este país esa postura está a la altura de los terraplanismo, pero más cool.
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#2 DenisseJoel *
Puede que el diario.es esté empezando a recoger cable, o puede que no, y que este articulista sea inmediatamente despedido.
Esperemos que sea lo primero, y que empiece a haber un poco de sentido común. Primero por las víctimas, y segundo porque defender planteamientos irracionales solo da alas a la extrema derecha.
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#9 Ovidio
Estas cosas pasan por dar poder a la gente de humanidades
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DrEvil #11 DrEvil
Al final le van a terminar dando la razón a Soto Ivars.

Al tiempo...
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Chepacoletariado #1 Chepacoletariado
Un buen zasca en los dientes a más de un iluminado de Menéame, al cheposfera y resto de seres de luz. Bien por elpanfleto.es, no me lo esperaba
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menéame