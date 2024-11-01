·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8204
clics
El vídeo de TVE sobre Israel y Eurovisión que se ha hecho viral fuera de España: "I love you, Spain!"
6710
clics
Chicas Bond: Fotos de las mujeres icónicas que se enamoraron de 007 en la gran pantalla (ENG)
4503
clics
Un pulpo robot observa a un pulpo que lo acaba imitando
3329
clics
A partir de enero, si unos padres ingresan 300 euros todos los meses a sus hijos para ayudar en la hipoteca y no se devuelven se considera donación; ya no escapa a ojos de la Agencia Tributaria
2825
clics
Monólogo de Marc Giró sobre la ultraderecha española y la ultraderecha catalana
más votadas
1264
Ha muerto Robe Iniesta (Extremoduro)
490
Islandia, quinto país en anunciar su retirada de Eurovisión por permitir participar a Israel
512
El PP intenta un pucherazo en el Congreso y suma un voto ilegal hasta 12 veces para torpedear una ley
661
Así planificaban cargos de Vox ‘robar’ dinero a las víctimas de la DANA desde Revuelta: “Nos marcamos la de Alvise"
462
Triste reedición para los que todavía no se han enterado: La sanidad privada con ánimo de lucro es ineficaz y peligrosa además de cara
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
418
clics
Dos cacatúas se conocen en la tienda de animales
Momento en que dos cacatúas se encuentran en la tienda de animales y entablan conversación.
|
etiquetas
:
cacatúa
,
conversación
,
animales
2
1
2
K
24
ocio
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
2
K
24
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Imag0
Sesión descontrol
1
K
24
#4
kreepie
- ¿Es cara la cacatúa?
- Lo siento señor, no hablo euskera.
2
K
22
#5
Glidingdemon
#4
Creo que eso fue lo que le dijeron al padre apeles en Bilbao cuando le partieron la cara, por lo menos es lo que me contaron a mí.
0
K
8
#1
FlautaDeCaña
Parece el congreso o el senado
1
K
17
#6
devilinside
#1
Pues imagínate que fuesen cotorras argentinas
1
K
19
#3
jonolulu
Se parecen a mis vecinas
0
K
13
#7
mahuer
Mucho mejor los vídeos de Berritxu, si hasta canta el himno de la real.
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
- Lo siento señor, no hablo euskera.