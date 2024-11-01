edición general
5 meneos
18 clics
Por qué dormimos peor que nunca aunque sepamos cada vez más sobre el sueño

Por qué dormimos peor que nunca aunque sepamos cada vez más sobre el sueño

Durante años, el sueño se ha abordado como una cuestión individual. Si alguien duerme mal, se asume que no sigue las recomendaciones adecuadas o que mantiene hábitos poco saludables. Este enfoque tiene un efecto claro: desplaza la responsabilidad hacia la persona y deja en segundo plano las condiciones sociales y laborales, que influyen decisivamente en el descanso. Sabemos qué hacer para dormir mejor, pero no siempre podemos hacerlo.

| etiquetas: dormir , salud , sueño
4 1 0 K 87 ciencia
10 comentarios
4 1 0 K 87 ciencia
#1 Pkpkpk *
Porque saber menos sobre el sueño no es la causa por la que dormimos peor. Siguiente pregunta.
0 K 8
Pacofrutos #9 Pacofrutos *
#1 Hace muchos años tenía un montón de sueños, ahora tengo muchos años y un montón de sueño.
0 K 14
elgranpilaf #2 elgranpilaf *
Por la preocupación de que Trump nos invada? :calzador:
0 K 10
sleep_timer #3 sleep_timer
#0 <<-- Habla por ti.
1 K 19
Kasterot #4 Kasterot
Yo duermo bien, pero es que tener unos horarios fijos es fundamental. (Lo aprendí y aprecio gracias a una par de décadas a turnos).
Esta muy bien quedarte a ver la "pelicula de la semana" , o la "final de master chef", un día (yo no lo hago), pero si lo haces habitualmente no esperes dormir decentemente o levantarte descansado
0 K 17
erperisv #10 erperisv
#4 A eso venía, hay gente que por horarios laborales o niños y cosas así, pues no depende de él el dormir bien, pero la mayoría sí, yo mismo a veces me quito alguna hora de sueño por estar un rato tranquilo en el sofá.
0 K 9
Pacofrutos #5 Pacofrutos *
- Amor mio, no desayuno pensando en ti, no como pensando en ti y no ceno pensando en ti. Y por la noche cuando me acuesto no puedo dormir.
- ¿Pensando en mí?
- No, nena, de hambre.  media
2 K 45
Cantro #7 Cantro
Cenar temprano ayuda
0 K 11
aupaatu #8 aupaatu *
Por lo mismo que tenemos a nuestra disposición más información ,que nunca y unos pocos con poder desinforman para beneficiarse, esto es por dinero.
0 K 9

menéame