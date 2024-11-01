Por qué dormimos peor que nunca aunque sepamos cada vez más sobre el sueño

Durante años, el sueño se ha abordado como una cuestión individual. Si alguien duerme mal, se asume que no sigue las recomendaciones adecuadas o que mantiene hábitos poco saludables. Este enfoque tiene un efecto claro: desplaza la responsabilidad hacia la persona y deja en segundo plano las condiciones sociales y laborales, que influyen decisivamente en el descanso. Sabemos qué hacer para dormir mejor, pero no siempre podemos hacerlo.