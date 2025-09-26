edición general
¿De dónde viene el calamar que comemos en España? Un lado oscuro desconocido

Una parte del calamar que se vende en España procede de productores nacionales, incluso a pequeña escala, que cumple con las normativas y garantías medioambientales. Pero otra parte procede de una lejana pesquería argentina sin ninguna regulación, totalmente huérfana de normativa, y donde cientos de pesqueros ilegales (mayoritariamente chinos) hacen su agosto a fuerza de esquilmar las poblaciones del llamado calamar argentino o calamar pota, una especie cada vez más acorralada por estas prácticas.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Yo solo como chipirón autóctono
