¿Dónde está Marta del Castillo? 17 años y un giro judicial

Se cumplen 17 años del crimen de Marta del Castillo y, por duro que suene, el titular esencial sigue siendo el mismo que en 2009: el cuerpo no ha aparecido. La efeméride cae este sábado 24 de enero de 2026, exactamente los mismos años que tenía Marta aquella noche en Sevilla. Lo que cambia —y por eso el caso vuelve a ocupar tanto espacio— es el contexto: Miguel Carcaño, condenado por el asesinato, ya no está en la prisión de Herrera de La Mancha, sino en Málaga-II (Archidona) tras un traslado que se ejecutó en septiembre de 2025; y, además...

obmultimedia
Debajo de una piña en el fondo del mar. :troll:
ExtremeñoOrgulloso
#3 Enhorabuena por el comentario más miserable del día.
Battlestar
#4 Puff, pues yo que pensaba responder algo así como "Esperemos que pronto aparezca sana y salva"
ExtremeñoOrgulloso
#6 Porque sois del mismo peaje
obmultimedia
Parece que te falta un hervor para pillar el humor negro.
YSiguesLeyendo
... la causa vuelve a tensarse por un movimiento judicial que apunta a una pieza muy concreta del rompecabezas: el perito del móvil de Carcaño ha sido citado como investigado para el 27 de enero, con el foco puesto en su titulación y su habilitación profesional en el informe que elaboró entonces. El aniversario llega también con una decisión significativa y nada folclórica: este año no habrá concentración en memoria de Marta. En otras ocasiones se habían celebrado actos públicos,

mund4y4
Hola, ChatGPT.
konde1313
Más que giro judicial habría que hablar de pirueta. El Supremo ha dictado varias sentencias afirmando que la profesión no está regulada, luego hablar de titulaciones habilitantes, en este caso, es absurdo. Pero, oye, que unas sentencias del Supremo, junto con el hecho de no aparecer en ningún listado de profesionales reguladas nos prive de titulares y publicidad.
