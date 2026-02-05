Doñana, inundada 157 días en el periodo 2024-2025, el ciclo más largo de los últimos 42 años

La marisma de Doñana se ha mantenido inundada durante 157 días, casi el doble de la media histórica de 79 días, en el periodo hidrológico 2024-2025. Esta cifra representa el ciclo más largo desde 1984, según el informe Estado de la Biodiversidad de Doñana 2025 que ha presentado este jueves la Estación Biológica de Doñana. La marisma, en marzo de 2025, alcanzó el 100% de inundación, algo que no se había registrado desde hace quince años.