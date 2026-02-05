edición general
Doñana tiene ya un cuarto de su extensión bajo agua

La borrasca ‘Leonardo’ inunda 34.000 hectáreas de la reserva, la inmensa mayoría en la marisma, con 1,8 metros sobre el nivel del mar

josde
Ya se encargaran los roba aguas con titulo de que pronto ese exceso desaparezca.
DotorMaster
Vamos, un repunte al que precede una serie histórica desfavorable.
obmultimedia
#1 Los terratenientes con sus pozos ilegales se van a frotar las manos.
