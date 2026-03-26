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"Donald Trumpler es peor que Hitler": la publicación del presidente Kast que sería presunto hackeo

"Donald Trumpler es peor que Hitler": la publicación del presidente Kast que sería presunto hackeo

Una polémica situación se registró la madrugada de este jueves en redes sociales, luego que el presidente de la República, José Antonio Kast, publicara en su cuenta de X un tuit en contra de su homólogo de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, lo que rápidamente borró. En específico, fue a las 01:32 horas que el perfil del jefe de La Moneda realizó el posteo, el cual contenía además una imagen satírica del mandatario estadounidense, con un bigote del dictador Adolfo Hitler.

| etiquetas: redes sociales , hackeo , kast , trump
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4 comentarios
5 1 0 K 47 actualidad
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Viniendo de Kast lo lógico hubiera sido: "Donald Trump, casi tan bueno como Hitler".
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devilinside #1 devilinside
Qué malos son los pelotazos sustituyendo a la cena y usar X a la vez
1 K 22
Laro__ #2 Laro__ *
Peor que Hitler no creo (aunque se va superando cada día) pero, de que es mucho más imbécil, no me cabe la menor duda.
1 K 21
juliusK #4 juliusK
De casta le viene al doberman en su familia saben mucho de nazis y nazismo.
0 K 7

menéame