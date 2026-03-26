"Donald Trumpler es peor que Hitler": la publicación del presidente Kast que sería presunto hackeo

Una polémica situación se registró la madrugada de este jueves en redes sociales, luego que el presidente de la República, José Antonio Kast, publicara en su cuenta de X un tuit en contra de su homólogo de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, lo que rápidamente borró. En específico, fue a las 01:32 horas que el perfil del jefe de La Moneda realizó el posteo, el cual contenía además una imagen satírica del mandatario estadounidense, con un bigote del dictador Adolfo Hitler.