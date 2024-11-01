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Donald Trump esconde a sus muertos entre funerales secretos en EEUU (Como Bush en 2003)

Donald Trump esconde a sus muertos entre funerales secretos en EEUU (Como Bush en 2003)

El presidente de los EE.UU. recula su estrategia para minimizar el impacto de la eliminación de soldados estadounidenses

| etiquetas: trump , guerra , funerales , soldados
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