Donald Trump dice estar decepcionado con el presidente de Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este domingo estar "un poco decepcionado" con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, al que ha señalado por no haber leído la última propuesta de paz para poner fin a la guerra con Rusia, un documento que habría llegado a Kiev "unas horas" antes y que "a su gente le encanta". "Hemos estado hablando con el presidente (ruso, Vladimir) Putin y hemos estado hablando con líderes ucranianos, incluido Zelenski", ha afirmado Trump en declaraciones a los medios recogidas por CNN en las que...