edición general
1 meneos
17 clics

Donald Trump dice estar decepcionado con el presidente de Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este domingo estar "un poco decepcionado" con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, al que ha señalado por no haber leído la última propuesta de paz para poner fin a la guerra con Rusia, un documento que habría llegado a Kiev "unas horas" antes y que "a su gente le encanta". "Hemos estado hablando con el presidente (ruso, Vladimir) Putin y hemos estado hablando con líderes ucranianos, incluido Zelenski", ha afirmado Trump en declaraciones a los medios recogidas por CNN en las que...

| etiquetas: trump , eeuu , ucrania , decepción , zelenski , guerra , rusia
1 0 0 K 20 actualidad
4 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
#1 pcmaster
Lista de personas decepcionadas con Donald Trump bajo la línea:
---------------------------------------------------------------------------------------
3 K 53
Elbaronrojo #4 Elbaronrojo
#1 Yo no estoy decepcionado, está cumpliendo todo lo que se esperaba de él como hombre de paz. Los que si estarán decepcionados son los que hace un año decían que él era el elegido, el que traería el equilibrio a la fuerza.
1 K 25
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
¿Pero no era un vasallo? :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
2 K 29
wata #3 wata
Otra vez? Estoy empezando a pensar que Trump es ciclotímico.
0 K 16

menéame