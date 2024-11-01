edición general
Donald Trump anuncia los "Patriot Games" y recuerda a los Juegos del Hambre

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha arqueado algunas cejas y desatado multitud de memes al anunciar la primera edición de los "Patriot Games", un acontecimiento de cuatro días en el que participarán dos atletas de instituto, un chico y una chica de cada uno de los 50 Estados. No hay mucha información sobre el evento, que se celebrará en otoño de 2026 y durará cuatro días. Pero Trump prometió en un vídeo publicado en las redes sociales que "no habrá hombres jugando en deportes femeninos", un recordatorio de la prohibición...

Y después, La purga.
No habra hombres jugando en deportes femeninos...
Coño, ¿ya estamos a 28 de diciembre?
