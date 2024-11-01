edición general
2 meneos
2 clics

Las donaciones de los españoles a Gaza se desploman un 60% tras el alto el fuego

La ayuda está siendo destinada a programas de nutrición, distribución de alimentos terapéuticos y centros de alimentación para lactantes y niños pequeños

| etiquetas: israel , palestina , genocidio
1 1 1 K 14 actualidad
5 comentarios
1 1 1 K 14 actualidad
Torrezzno #2 Torrezzno
Pues como todo. Sin la atención mediática los problemas dejan de existir. También la economía familiar española no esta boyante. Todas las ONGs están viendo reducidas las donaciones.
1 K 30
javibaz #3 javibaz
¿Qué alto el fuego?
1 K 27
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo
recordatorio: a las ONGs, esas lavadoras de malas conciencias, les da igual porque en contra de lo que afirman y te hacen creer, NO viven de tus donaciones sino de tus impuestos vía subvenciones. es decir: aunque se reduzcan las donaciones, sus chiringuitos siguen la mar de bien, así que no sufras por ellas, de nada!
1 K 22
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
a esa gente solidaria oportunista, ¡un saludo!
0 K 19
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
pues no hace pocos dias que salio la noticia que el gobierno uso lo de la excepcion aquella para comprarle jugetes a la judiada israelita? pero la culpa es del tieso que no le llega para vivir de no donar lereles mientras ven al resto reirse en el cobete :popcorn:
0 K 7

menéame