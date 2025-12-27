Italia destapa una red de financiación de Hamas con donaciones para Gaza

El dinero destinado a la población palestina acabó en las arcas de Hamas. La acusación de la Fiscalía Antiterrorista italiana, avalada por los jueces genoveses, ha llevado a la detención del líder más conocido de la comunidad palestina en Italia, Mohammad Hannoun. La misma medida se ha dictado contra otras ocho personas.
| etiquetas: hamas , gaza , israel , así no vamos bien , terrorismo
Irael no figura en la lista de organizciones terroristas ?
"Salvini arremete contra el movimiento propalestino: “Millones de personas tienen que pedir perdón”"
¿ Pedir perdón por qué ?
Vaya pedazo de mierda miserable
El problema está en quién designa a Hamas como terroristas y no a Israel y a EEUU.
www.youtube.com/watch?v=vkT0muRh9Lc