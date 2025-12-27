edición general
Italia destapa una red de financiación de Hamas con donaciones para Gaza

Italia destapa una red de financiación de Hamas con donaciones para Gaza

El dinero destinado a la población palestina acabó en las arcas de Hamas. La acusación de la Fiscalía Antiterrorista italiana, avalada por los jueces genoveses, ha llevado a la detención del líder más conocido de la comunidad palestina en Italia, Mohammad Hannoun. La misma medida se ha dictado contra otras ocho personas.

Supercinexin
¿Y cuál es el número de cuenta? Es para un amigo de un amigo.
aPedirAlMetro
"Según los jueces, siete millones de euros donados en favor de los habitantes de Gaza y de los Territorios ocupados habrían sido desviados hacia asociaciones internacionales consideradas en la práctica vinculadas a Hamas. El grupo que controla la Franja de Gaza figura en la lista de organizaciones terroristas, y de ahí el delito imputado."

Irael no figura en la lista de organizciones terroristas ?

"Salvini arremete contra el movimiento propalestino: “Millones de personas tienen que pedir perdón”"
¿ Pedir perdón por qué ?
Vaya pedazo de mierda miserable
CerdoJusticiero
Le doy tanta credibilidad a esta noticia como a cualquier comunicado de las IDF.
TooBased
¿Dinero que va para asociaciones sobre el terreno vinculadas al gobierno de Gaza? ¿Cuál es el problema?

El problema está en quién designa a Hamas como terroristas y no a Israel y a EEUU.
Herumel
Ostia, como si no supiéramos que el dinero sale de los propios sionistas:
www.youtube.com/watch?v=vkT0muRh9Lc
Ah_no_nimo
Ya puestos podrían investigar una red de financiación de las IDF a través de impuestos en USA
