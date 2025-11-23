edición general
El dolor de una adolescente obligada a tomar 20 pastillas diarias

Una mañana con Carlota que con 16 años sufre dolor crónico por una enfermedad sin diagnóstico. El suplicio de lavarse los dientes, el espanto ante una carcajada o un bostezo, o el simple roce de un beso. Todos estos gestos, habituales para cualquiera, a Carlota le suponen un dolor tan intenso como si le clavaran repetidamente en la cara una aguja muy gorda. Sus opciones se reducen a un cóctel de 20 pastillas diarias entre las que se encuentran opiáceos tan fuertes como la morfina y el fentanilo, o hacer un pacto con ella, con la neuralgia......

Hostia!!... Pobre criatura, que tenga que vivir/existir de estas manera y para colmo "enfermedad sin diagnóstico". Osea ser, pito pito, gorgorito?!... :wall: :palm:
Lo he oído ésta mañana y te deja impactado.Seguramente detrayendo de alguna partida se podría aumentar la investigación.Pero nuestros próceres están en lo suyo.Para armas y cohetes no hay problemas.
¿Esas manos son de Carlota? ¿O han cogida una de archivo de un pastillero más típico en un anciano?
Buf. Pobre, Dios la ayude que está claro que la Xunta no piensa hacerlo... hay que invertir más en investigación.
