6
meneos
151
clics
Dogspinner
Pierde el tiempo dando vueltas al perro. 012345679
|
perro
vueltas
5
1
0
K
60
ocio
5
1
0
K
60
ocio
#1
cenutrios_unidos
Acabo de entrenar a la IA para que le de vuestas por mi con un agente. Es maravilloso esto de la tecnología...¡Y solo por 800 litros de agua a la hora!
1
K
24
#2
reivaj01
#0
Por favor, cambia la entradilla. Imagino que sin querer, has puesto mi contraseña y ahora cualquiera podría usar mi cuenta.
Edito: Ah no, perdona, he visto que falta el 8, esa debe ser la contraseña de otro usuario.
1
K
23
#3
O.OOЄ
*
#2
Es mía. Ese día no había dormido bien y no acerté al meter la contraseña que pongo siempre. Gracias por el aviso.
1
K
21
#4
ccguy
#2
@imparsifal
¿ves viable cambiar el requisito de los 50 caracteres a 20? A veces es que no hacen falta más.
No me obligues a seguir poniendo contraseñas de la gente.
1
K
31
#5
EISev
Mejor dogspinner que meatspin
0
K
12
5
