edición general
6 meneos
151 clics

Dogspinner

Pierde el tiempo dando vueltas al perro. 012345679

| etiquetas: perro , vueltas
5 1 0 K 60 ocio
5 comentarios
5 1 0 K 60 ocio
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Acabo de entrenar a la IA para que le de vuestas por mi con un agente. Es maravilloso esto de la tecnología...¡Y solo por 800 litros de agua a la hora!
1 K 24
reivaj01 #2 reivaj01
#0 Por favor, cambia la entradilla. Imagino que sin querer, has puesto mi contraseña y ahora cualquiera podría usar mi cuenta.

Edito: Ah no, perdona, he visto que falta el 8, esa debe ser la contraseña de otro usuario.
1 K 23
O.OOЄ #3 O.OOЄ *
#2 Es mía. Ese día no había dormido bien y no acerté al meter la contraseña que pongo siempre. Gracias por el aviso.
1 K 21
ccguy #4 ccguy
#2 @imparsifal ¿ves viable cambiar el requisito de los 50 caracteres a 20? A veces es que no hacen falta más.

No me obligues a seguir poniendo contraseñas de la gente.
1 K 31
#5 EISev
Mejor dogspinner que meatspin
0 K 12

menéame