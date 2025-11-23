edición general
El DOGE de Musk, ya no existe (Eng)

El Departamento de Eficiencia Gubernamental del presidente estadounidense Donald Trump se ha disuelto cuando aún le quedaban ocho meses para cumplir su mandato, poniendo fin a una iniciativa lanzada con gran fanfarria como símbolo del compromiso de Trump de reducir el tamaño del Gobierno, pero que, según los críticos, ha generado pocos ahorros cuantificables. «Eso no existe», declaró a principios de este mes a Reuters el director de la Oficina de Gestión de Personal, Scott Kupor, cuando se le preguntó por la situación del DOGE.

themarquesito #2 themarquesito
Un organismo para-administrativo que no hizo sino causar problemas
#5 casicasi
#2 ...y gastos...
Pointman #8 Pointman
#5 pero que muchos gastos, y cuyas consecuencias seguirán coleando largo tiempo.
EsUnaPreguntaRetórica #1 EsUnaPreguntaRetórica *
Pues cumplió su cometido eliminándose a sí mismo en pos de la eficiencia.
Froku #4 Froku
A ver si dejan de existir también las comas criminales entre sujeto y predicado.
#9 Bravok1
America great again....:-D :-D :-D
Así revienten, han elegido a un pedófilo golpista corrupto perturbado sociapata para dirigir a su país genocida de mierda. A disfrutarlo.
ur_quan_master #3 ur_quan_master
El DOGE ahora es el TACO
#6 vituwaf
Lo que recuerdo del DOGE es que se apuntó como "ahorro" a proyectos cancelados, cuando si matas un proyecto no solo tienes el dinero que costaría sino que además pierdes el resultado de la ejecución del proyecto. Si el proyecto existía, por algo sería, no solamente para tirar el dinero. Es decir que no te quedas mejor, sino peor. Cuanto más necesario fuera el proyecto, mayor el daño causado.
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#6 sin contar las muertes derivadas de cancelar programas como USAID
#10 vituwaf
#7 Donde además USAID era el único cliente de muchos granjeros que se han quedado sin nada.
