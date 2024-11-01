Documentos filtrados revelan la propuesta de los Emiratos Árabes de respaldar el genocidio de Israel en Gaza «por todos los medios necesarios» (inglés)

Un documento filtrado obtenido por el medio EmirateLeaks ha revelado una propuesta del Gobierno emiratí para utilizar las bases de los EAU en el mar Rojo con el fin de proporcionar apoyo militar, de inteligencia y logístico directo a Israel durante su guerra contra Gaza. El documento data de octubre de 2023 y está dirigido al Mando Conjunto de Operaciones de las Fuerzas Armadas de los EAU. Fue redactado por Hamdan bin Zayed Al-Nahyan, representante de la región de Al-Dhafra y presidente de la Autoridad de la Media Luna Roja de los EAU.