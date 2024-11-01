edición general
24 meneos
21 clics
Documentos filtrados revelan la propuesta de los Emiratos Árabes de respaldar el genocidio de Israel en Gaza «por todos los medios necesarios» (inglés)

Documentos filtrados revelan la propuesta de los Emiratos Árabes de respaldar el genocidio de Israel en Gaza «por todos los medios necesarios» (inglés)

Un documento filtrado obtenido por el medio EmirateLeaks ha revelado una propuesta del Gobierno emiratí para utilizar las bases de los EAU en el mar Rojo con el fin de proporcionar apoyo militar, de inteligencia y logístico directo a Israel durante su guerra contra Gaza. El documento data de octubre de 2023 y está dirigido al Mando Conjunto de Operaciones de las Fuerzas Armadas de los EAU. Fue redactado por Hamdan bin Zayed Al-Nahyan, representante de la región de Al-Dhafra y presidente de la Autoridad de la Media Luna Roja de los EAU.

| etiquetas: emiratos árabes , documentos filtrados , genocidio de gaza , emirateleaks
21 3 0 K 150 actualidad
4 comentarios
21 3 0 K 150 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
¿No era en Emiratos donde viajaba el ministro sionazi a decir que le dieran pasta a HAMAS?

Pues no, parece que era Qatar.

www.meneame.net/m/actualidad/netanyahu-reconoce-permitio-financiar-ham
0 K 17
jonolulu #4 jonolulu
"presidente de la Autoridad de la Media Luna Roja de los EAU"

Muy humanitario todo
0 K 17
#3 soberao *
Luego dicen los sionistas que los palestinos pueden irse a estos países y dejar a Palestinas a los genocidas porque como son árabes "son hermanos" y los van a acoger allí...
Como si a nosotros nos fueran a acoger en emigración en masa los nórdicos y centroeuropeos porque son "cristianos" y europeos como nosotros...
1 K 16
Spirito #1 Spirito
Hay que ser muy canallas.
1 K 12

menéame