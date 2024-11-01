edición general
El documental '7.291' sobre las residencias de Ayuso se convierte en una serie de cuatro capítulos: "Más información y más contexto"

El documental '7.291' sobre las residencias de Ayuso se convierte en una serie de cuatro capítulos: "Más información y más contexto"

El estreno de la mini serie, que contará con cuatro capítulos, tendrá lugar en los cines Verdi de Madrid los próximos 28 de febrero y 7 de marzo respectivamente. En cada fecha se podrán visualizar dos episodios. El propio Castro ha explicado en sus redes sociales que la serie se corresponde con “una versión en cuatro capítulos” que dispondrá de “más información y más contexto para entender lo ocurrido” en un formato que “amplía y profundiza en la historia”. madrid.cines-verdi.com/cartelera/7291-la-serie

maha_rrama #1 maha_rrama
Me "convencieron" que mi padre sebe conservar la sanidad privada para que no acabe agonizando sin morfina y médicos en una Residencia. Dicho esto tmpoco pretendo que acabe viniendo en una residencia de ancianos.
