Docenas de cuerpos en descomposición en nombre de la ciencia: así es una granja forense

En algún lugar del campo, ocultos tras un bosquecillo, hay campos llenos de cadáveres humanos, colocados en hileras, desnudos y abandonados a merced de los elementos hasta que lo único que queda de ellos son huesos. Son instalaciones de investigación tafonómica, o "granjas de cadáveres": lugares donde forenses estudian cómo se descompone el cuerpo humano. Al observar la rapidez con la que se descomponen en un entorno controlado, pueden aprender más y determinar con mayor exactitud lo que ocurrió con los cadáveres hallados en el mundo real.