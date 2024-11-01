edición general
El divertido vídeo del lehendakari: el remero Korta y Ayuso se 'cuelan' en su mensaje de Fin de Año

Imanol Pradales sube a sus redes sociales, en el día de los inocentes, una pieza informal y con toques humorísticos. 'La pareja se detiene entonces frente a un cuadro. Y aquí viene lo más sorprendente del vídeo. Porque la pintura existe, de verdad. Forma parte de la colección del Gobierno vasco. Es un retrato plasmado por el conocido artista Ignacio Zuloaga. Representa a una gitana llamada Angustias, pero... tiene un sorprendente parecido con Isabel Díaz Ayuso.'

| etiquetas: vídeo , imanol pradales , humor , ayuso , gitana angustias
El cuadro de Zuloaga que representa a la gitana Angustias y que tiene un parecido sorprendente con Ayuso xD  media
eltxoa #2 eltxoa
cómo se llama esa sensación qué da cuando uno ve algo y se le estremece el cuerpo con una sensación rara? :troll:
Yonicogiosufusil28 #3 Yonicogiosufusil28
Pues Korta sería el Ayuso Vasco. Lo digo porque en insultos y barbaridades nadie le gana.
Tx4 #4 Tx4
#3 Sin 7291 muertos a sus espaldas, no puede serlo.
