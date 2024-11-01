El divertido vídeo del lehendakari: el remero Korta y Ayuso se 'cuelan' en su mensaje de Fin de Año  

Imanol Pradales sube a sus redes sociales, en el día de los inocentes, una pieza informal y con toques humorísticos. 'La pareja se detiene entonces frente a un cuadro. Y aquí viene lo más sorprendente del vídeo. Porque la pintura existe, de verdad. Forma parte de la colección del Gobierno vasco. Es un retrato plasmado por el conocido artista Ignacio Zuloaga. Representa a una gitana llamada Angustias, pero... tiene un sorprendente parecido con Isabel Díaz Ayuso.'